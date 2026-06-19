聽新聞
0:00 / 0:00

看問題／農民被綁進抗中戰車…與陸交流都觸法 政治肅殺莫此為甚

聯合報／ 本報記者陳言喬
陸委會主委邱垂正。 圖／聯合報系資料照片
陸委會主委邱垂正。 圖／聯合報系資料照片

「廣撒網，多斂魚」已成賴政府對付海峽論壇的處理模式，凡跟海峽論壇沾到邊的，可能都會課以兩岸條例的「與對岸任何形式的合作行為」查處，除饒慶鈴的視訊致詞，五組農業團體恐也難避免。

兩岸條例卅三條之一規定：「台灣地區人民、法人、團體或其他機構，非經各該主管機關許可，不得與大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關（構）、團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益之機關（構）、團體為任何形式之合作行為」。

當年這個條文立法意旨在限制並規範，台灣內部不得有與中共黨政軍機構共謀，從事破壞中華民國國家安全的合作行為。如今不斷被民進黨政府擴大解釋，只要與大陸任何單位（即便低政治度的地方區縣政府或學校機關）交流，就被認定是影響到國家安全或利益的合作行為，面臨處罰威脅。

但這樣的解釋未免牽強，儘管大陸在兩岸交流過程中可能含有統戰成分，但饒慶鈴的視訊致詞究竟危害了哪些國家安全或利益，五組農業團體又危害了什麼？難道他們聽到大陸官員一如既往的中華民族偉大復興、兩岸和平統一等例行性口號，就會「心靈觸動」地去危害到台灣的安全？

再以ＥＣＦＡ架構下兩岸經貿為例，算不算另一種廣義的合作行為（資匪、通匪）？而台灣長期對大陸的龐大順差，是否也會對台灣是一種長期的國安隱憂？

說白了，民進黨政府在意與大陸有合作行為的農漁民選票，只是從過去的經驗看，即便馬政府時大批中南部縣市與大陸農漁合作，也沒見有哪個縣市被大陸統戰而綠轉藍，顯見人民心中自有一把尺。

陸委會副主委梁文傑昨天稱「如果讓農民長期被對岸綁架，連帶綁架政府，不是長久之計」，但換另一個角度看，民進黨政府不也把農漁民綁架在抗中的戰車上？他們只想賣農漁產品，卻被當成政治犯調查，無辜又無奈！

呂禮詩被送辦，饒慶鈴、農漁會被查處，農漁民被軟硬威脅，先嗇宮被留校察看，未來只要跟大陸有交流的個人與團體都可能觸法，抗中保台下的政治肅殺莫此為甚！

民進黨 陸委會 兩岸條例 饒慶鈴 賴政府 海峽論壇 抗中 農民

延伸閱讀

【重磅快評】賴習喝珍奶是交流 饒慶鈴賣水果變統戰？

饒慶鈴稱為農民請命 梁文傑：對岸綁架農民、連帶綁架政府非長久之計

海峽論壇事件 饒慶鈴：別斷農民生路

新聞眼／查辦饒慶鈴…民進黨抗中老招 觸碰農友生計之痛

相關新聞

看問題／農民被綁在抗中戰車…與陸交流都觸法 政治肅殺莫此為甚

「廣撒網，多斂魚」已成賴政府對付海峽論壇的處理模式，凡跟海峽論壇沾到邊的，可能都會課以兩岸條例的「與對岸任何形式的合作行為」查處，除饒慶鈴的視訊致詞，五組農業團體恐也難避免。

饒慶鈴：協助農產市場更多元 勿讓農民擔風險

台東縣長饒慶鈴以預錄影片參加大陸海峽論壇遭查處，陸委會主委邱垂正又放話與大陸簽約的團體將被調查。饒慶鈴說，「農民不分藍綠，市場也不分藍綠」，中央與地方應共同思考如何協助農產品走向更多元市場，而不是讓農民在政策不確定性中承受壓力與焦慮，相關制度若有疑義應透過正常程序釐清，而非讓第一線農民承擔風險。

梁文傑：對岸綁架農民 連帶綁架政府

海峽論壇爭議延燒，陸委會副主委梁文傑昨表示，海峽論壇二○一二年起即被定調為中共統戰平台，政府的大陸政策不該分中央還是地方，饒慶鈴縣長親自去是配合，用視訊也是配合，「饒縣長幫農民爭取是立意良善，但如果讓農民長期被對岸綁架，連帶綁架政府，不是長久之計」。

指赴中簽約…陸委會點名5農團查處 農友怒批白色恐怖

陸委會昨點名五農業團體赴對岸海峽論壇簽約，將由農業部查處，引發農民團體強烈反彈，批政府打壓民間交流，是「白色恐怖再現」。遭點名的南投縣農會總幹事曾明瑞說，兩岸農業交流不涉及政治，卻連國安會都來電詢問細節，備感無奈；花蓮縣農會表示，此行為農民爭取文旦柚銷陸放寬限制，農民要的只是生計。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。