饒慶鈴：協助農產市場更多元 勿讓農民擔風險

台東縣長饒慶鈴以預錄影片參加大陸海峽論壇遭查處，陸委會主委邱垂正又放話與大陸簽約的團體將被調查。饒慶鈴說，「農民不分藍綠，市場也不分藍綠」，中央與地方應共同思考如何協助農產品走向更多元市場，而不是讓農民在政策不確定性中承受壓力與焦慮，相關制度若有疑義應透過正常程序釐清，而非讓第一線農民承擔風險。

代表民進黨參選台東縣長的立委陳瑩也臉書發文，「農民不應成為政治角力下的犧牲者」，無論地方政府推動農產品外銷或中央依法行政，都應以農民權益為優先考量，海峽論壇長期涉及兩岸政治議題，相關討論不應簡化為地方與中央的對立，更不應讓農民被迫站在政治衝突第一線。

陳瑩表示，肯定饒慶鈴長期為台東農業發展所做的努力。對農民而言，最重要的是農產品能賣得出去、賣得好價錢。

面對可能遭到行政查處，饒慶鈴說，「查辦我事小，我很坦然面對，因為該做的事情我們都有依規定去做」。