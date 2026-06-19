梁文傑：對岸綁架農民 連帶綁架政府

海峽論壇爭議延燒，陸委會副主委梁文傑昨表示，海峽論壇二○一二年起即被定調為中共統戰平台，政府的大陸政策不該分中央還是地方，饒慶鈴縣長親自去是配合，用視訊也是配合，「饒縣長幫農民爭取是立意良善，但如果讓農民長期被對岸綁架，連帶綁架政府，不是長久之計」。

陸委會副主委梁文傑昨在例行記者會上指出，饒慶鈴表示他是幫台東鳳梨釋迦農民去請命，並指陸委會沒有為農民著想。梁文傑強調，台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦，因為甜度高、要切片、非常大顆，小家庭可能吃三次都吃不完，幾乎沒有內銷市場，百分之九十幾的產量依賴大陸採購，可以說是完全要仰中共鼻息的農產品，「如果讓農民長期被對岸綁架，連帶綁架政府，不是長久之計」。

陸委會主委邱垂正昨接受廣播媒體訪問時，也回應二○○九年出席海峽論壇經過。他說，十七年前在金門大學任教，受校長委託前往廈門，與漳州技術學院人員洽談交換學生事宜。其間，熟識的廈門大學老師認為他研究兩岸關係，建議他前往了解首屆海峽論壇，並協助報名。

邱垂正說，透過實地了解、觀察及訪談，認為海峽論壇是中共刻意設計的對台統戰平台，統戰意味濃厚。他返台後曾撰寫報告，也提醒參加海峽論壇應思考統戰風險，他此後也未再參加。