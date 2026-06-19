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梁文傑：對岸綁架農民 連帶綁架政府

聯合報／ 記者陳湘瑾張鈺琪／台北報導
陸委會副主委梁文傑昨表示，海峽論壇是中共統戰平台，饒慶鈴縣長幫農民爭取立意良善，但連帶綁架政府，不是長久之計。 記者陳湘瑾／攝影
陸委會副主委梁文傑昨表示，海峽論壇是中共統戰平台，饒慶鈴縣長幫農民爭取立意良善，但連帶綁架政府，不是長久之計。 記者陳湘瑾／攝影

海峽論壇爭議延燒，陸委會副主委梁文傑昨表示，海峽論壇二○一二年起即被定調為中共統戰平台，政府的大陸政策不該分中央還是地方，饒慶鈴縣長親自去是配合，用視訊也是配合，「饒縣長幫農民爭取是立意良善，但如果讓農民長期被對岸綁架，連帶綁架政府，不是長久之計」。

陸委會副主委梁文傑昨在例行記者會上指出，饒慶鈴表示他是幫台東鳳梨釋迦農民去請命，並指陸委會沒有為農民著想。梁文傑強調，台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦，因為甜度高、要切片、非常大顆，小家庭可能吃三次都吃不完，幾乎沒有內銷市場，百分之九十幾的產量依賴大陸採購，可以說是完全要仰中共鼻息的農產品，「如果讓農民長期被對岸綁架，連帶綁架政府，不是長久之計」。

陸委會主委邱垂正昨接受廣播媒體訪問時，也回應二○○九年出席海峽論壇經過。他說，十七年前在金門大學任教，受校長委託前往廈門，與漳州技術學院人員洽談交換學生事宜。其間，熟識的廈門大學老師認為他研究兩岸關係，建議他前往了解首屆海峽論壇，並協助報名。

邱垂正說，透過實地了解、觀察及訪談，認為海峽論壇是中共刻意設計的對台統戰平台，統戰意味濃厚。他返台後曾撰寫報告，也提醒參加海峽論壇應思考統戰風險，他此後也未再參加。

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「廣撒網，多斂魚」已成賴政府對付海峽論壇的處理模式，凡跟海峽論壇沾到邊的，可能都會課以兩岸條例的「與對岸任何形式的合作行為」查處，除饒慶鈴的視訊致詞，五組農業團體恐也難避免。

饒慶鈴：協助農產市場更多元 勿讓農民擔風險

台東縣長饒慶鈴以預錄影片參加大陸海峽論壇遭查處，陸委會主委邱垂正又放話與大陸簽約的團體將被調查。饒慶鈴說，「農民不分藍綠，市場也不分藍綠」，中央與地方應共同思考如何協助農產品走向更多元市場，而不是讓農民在政策不確定性中承受壓力與焦慮，相關制度若有疑義應透過正常程序釐清，而非讓第一線農民承擔風險。

梁文傑：對岸綁架農民 連帶綁架政府

海峽論壇爭議延燒，陸委會副主委梁文傑昨表示，海峽論壇二○一二年起即被定調為中共統戰平台，政府的大陸政策不該分中央還是地方，饒慶鈴縣長親自去是配合，用視訊也是配合，「饒縣長幫農民爭取是立意良善，但如果讓農民長期被對岸綁架，連帶綁架政府，不是長久之計」。

指赴中簽約…陸委會點名5農團查處 農友怒批白色恐怖

陸委會昨點名五農業團體赴對岸海峽論壇簽約，將由農業部查處，引發農民團體強烈反彈，批政府打壓民間交流，是「白色恐怖再現」。遭點名的南投縣農會總幹事曾明瑞說，兩岸農業交流不涉及政治，卻連國安會都來電詢問細節，備感無奈；花蓮縣農會表示，此行為農民爭取文旦柚銷陸放寬限制，農民要的只是生計。

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