指赴中簽約…陸委會點名5農團查處 農友怒批白色恐怖

陸委會昨點名五農業團體赴對岸海峽論壇簽約，將由農業部查處，引發農民團體強烈反彈，批政府打壓民間交流，是「白色恐怖再現」。遭點名的南投縣農會總幹事曾明瑞說，兩岸農業交流不涉及政治，卻連國安會都來電詢問細節，備感無奈；花蓮縣農會表示，此行為農民爭取文旦柚銷陸放寬限制，農民要的只是生計。

陸委會主委邱垂正昨天表示，掌握到五組農業團體有赴陸簽約。陸委會副主委梁文傑說，分別是台灣農產共同協力運銷合作社、協春水產、南投縣農會、天崴農業科技、花蓮縣農會過去。目前要知道簽約內容、每年訂貨量、供應鏈、對台灣農業影響等。農業部表示，已進行了解，會向陸委會提出查處意見。

曾明瑞表示，南投縣農會委託名間茶商與杭州商旅簽署參展安排文件，預留浙江農博、茶博會的攤位，縣農會本身未參與海峽論壇，外界說法與事實不符。但兩岸農業交流對農民有實質助益，尤其近期水果滯銷，若能增加大陸市場銷售通路，有助消化產量。

花蓮縣農會遭點名後低調表示，農民要的只是生計，縣農會扮演協助農友的角色，此行基於為農民爭取文旦柚銷陸放寬限制，其餘不想多作回應。

天崴農業科技業者澄清，這次是一家長期合作的貿易商以「天崴」名義簽約，事先並不知情，也未提供任何授權書，相關細節都已向農業部說明。至於協春水產，記者多次致電均無人接聽，無法得知回應。

台灣農產共同協力運銷合作社指出，二○二一年就與台東縣政府合作將鳳梨釋迦銷往大陸，目前與陸方僅口頭承諾，鳳梨釋迦在台灣不好賣，只能靠出口，做大陸生意很單純，就跟其他國家一樣，不需過度解讀，也希望政府能少干預就少干預。

「中央政府這個查水表動作實在太超過。」台東縣農會理事長楊招信說，如果赴對岸簽訂合作意向都要面臨查處，恐讓農民不安，更擔心影響農產外銷發展。

台東不少果農與盤商聽到政府要查赴中簽約團體相當震驚，「連幫忙找市場都可能被查，讓人很不能理解」，更憂心貿易商和農民團體以後誰還敢出面？水果賣不掉誰負責？有人形容像是「白色恐怖又回來了」。

屏東佳冬鄉養殖業者表示，漁民想法很簡單，就是希望漁產順利銷售，但目前與大陸對接，就可能被貼上「政治標籤」，讓人無所適從，不知政府界線在哪？