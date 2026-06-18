饒慶鈴稱為農民請命 梁文傑：對岸綁架農民、連帶綁架政府非長久之計

海峽論壇爭議持續延燒，陸委會副主委梁文傑今天重申，海峽論壇2012年起即被定調為中共統戰平台，政府的大陸政策不該分中央還是地方，饒縣長親自去是配合，用視訊也是配合，並指這都是多年來累積的變化所造成的結果，對岸要負最大責任。

台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片參與大陸海峽論壇，陸委會主委邱垂正昨天表示，饒慶鈴此前已違規一次，這次會以兩岸關係條例33條之1相關規定，請主管機關內政部進行了解跟行政查處。饒慶鈴則指，中央與地方應協助農民拓展市場，而非將農產品議題政治化。

陸委會副主委梁文傑今天表示，目前是請內政部就此事情做了解，內政部是各縣市政府主管機關，33條就是由各主管機關做瞭解跟處置。還沒有完全掌握發言內容，還在了解的階段，也還沒有做出裁處，所以不用急著下定論。

他重申，2012年就已經確立海峽論壇是「中共所舉辦的大型統戰平台」，當時是馬英九總統、陸委會主委賴幸媛，這麼多年陸委會這個定位沒有變過。過去講「中央政府人員不准去，地方政府人員不樂見」，隨著中共施壓手段越來越多，這次特別納入地方政府人員，面對中共攻勢，政府的大陸政策不該分中央還是地方，饒縣長親自去是配合，用視訊也是配合。

至於饒慶鈴表示他是幫台東鳳梨釋迦農民去請命，並指陸委會沒有為農民著想。梁文傑強調，台灣人幾乎不吃鳳梨釋迦，因為甜度高、要切片、非常大顆，小家庭可能吃三次都吃不完，幾乎沒有內銷市場，90%幾的產量依賴大陸採購，可以說是完全要仰中共鼻息的農產品，「饒縣長幫農民爭取是利益良善，但如果讓農民長期被對岸綁架，連帶綁架政府，不是長久之計」。

也有媒體詢問，賴清德總統擔任台南市長或陳菊擔任高雄市長時都曾經赴陸，與饒慶鈴這次的行為有何不同。梁文傑指出，上述例子都是2016年蔡英文總統當選之前的事情，當時中共對民進黨人士還是會採取利誘的方式來達成統戰目的。2016年以後中共對台政策基本上就是你不承認九二共識，那就不跟你往來，把很多人列為台獨分子、把談好進出口的農產品斷掉等，這都是多年來累積的變化所造成的結果，對岸要負最大責任。

至於陸委會主委邱垂正今天早上接受節目專訪時提到，透露掌握到5組農業團體有赴陸簽約。梁文傑點出，五組農業團體分別是台灣農產共同協力運銷合作社、協春水產、南投縣農會、天崴農業科技、花蓮縣農會過去。目前是要知道簽約內容、每年訂貨量、供應鏈、對台灣農業影響等，農業部正在了解。

也有媒體提問，是否能夠列出哪些是統戰行為的指引，梁文傑回應，中共手法靈活，最近這幾年越來越花招百出，也想列出可以具體遵守的指引，但是無法窮盡，而且只會讓他們創造出更多更靈活的手法，所以列出指引的意義不大。