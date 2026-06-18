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中央查處引議論…民進黨陳瑩公開肯定饒慶鈴推農業用心

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
民進黨立委陳瑩針對海峽論壇相關爭議，臉書發文表示，肯定台東縣長饒慶鈴長期推動農業發展的努力，並強調農民不應成為政治角力下的犧牲品，呼籲以穩定市場與多元外銷，保障農民實質收益與產業發展。聯合報資料照，記者尤聰光／攝影
民進黨立委陳瑩針對海峽論壇相關爭議，臉書發文表示，肯定台東縣長饒慶鈴長期推動農業發展的努力，並強調農民不應成為政治角力下的犧牲品，呼籲以穩定市場與多元外銷，保障農民實質收益與產業發展。聯合報資料照，記者尤聰光／攝影

海峽論壇期間傳出台東農漁產品採購及合作議題，引發中央是否依法查處相關單位的討論。對此，民進黨立委陳瑩臉書發文表示，農民不應成為政治角力下的犧牲者，並強調無論是地方政府推動農產品外銷，或中央依法行政，都應以農民權益為優先考量。

陳瑩指出，她肯定台東縣長饒慶鈴長期為台東農業發展所做的努力。對農民而言，最重要的是辛苦種植的農產品能夠順利銷售、獲得合理價格，讓家庭擁有穩定收入。

不過，陳瑩也表示，中央政府對海峽論壇有相關法規及政策考量，海峽論壇長期涉及兩岸政治議題，因此中央依法行政有其立場。她認為，相關討論不應被簡化為地方與中央的對立，更不應讓農民被迫站在政治衝突第一線。

陳瑩指出，台東農業真正面臨的挑戰並非單一活動是否參與，而是如何降低農民收入受到市場波動的衝擊。她表示，過去鳳梨、鳳梨釋迦、蓮霧及石斑魚等案例都顯示，農產品可以銷往全世界，但市場不能只依賴單一地區。

她強調，只要有利農民且符合國家法規，她支持台東農產品走向國際市場，包括中國、日本、美國及東南亞各國都是潛在銷售對象，不應排斥任何市場，但也不能過度依賴任何單一市場。

陳瑩並提出未來推動台東農業發展的三項方向，包括協助農民開拓多元市場、建立產銷預警及總量管理機制，以及持續陪伴農民創新升級。她表示，未來將透過市場分析掌握需求與價格趨勢，降低農產品盛產滯銷風險，同時強化加工加值、冷鏈物流、品牌行銷及電商通路，提升台東農產品附加價值。

陳瑩表示，農業不應只有政治語言，更需要產業語言；不應只有短期訂單，更需要長期規劃。她認為，從政者的責任不是讓農民在藍綠之間做選擇，而是讓農民擁有更多市場選擇，讓台東農業能夠穩健發展並走向世界。

民進黨立委陳瑩針對海峽論壇相關爭議，臉書發文表示，肯定台東縣長饒慶鈴長期推動農業發展的努力，並強調農民不應成為政治角力下的犧牲品，呼籲以穩定市場與多元外銷，保障農民實質收益與產業發展。圖／翻攝自陳瑩臉書
民進黨立委陳瑩針對海峽論壇相關爭議，臉書發文表示，肯定台東縣長饒慶鈴長期推動農業發展的努力，並強調農民不應成為政治角力下的犧牲品，呼籲以穩定市場與多元外銷，保障農民實質收益與產業發展。圖／翻攝自陳瑩臉書

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