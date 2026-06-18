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查完台東還不夠？ 許宇甄批陸委會：忙著斷農民生路

聯合報／ 記者陳柄亦屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報系資料照片

針對海峽論壇結束後，陸委會揚言對花蓮、雲林、台東、南投、屏東等地農會及農漁產企業進行行政查處，甚至由農業部提供查處意見。對此，國民黨立委許宇甄表示，民進黨政府不幫農漁民找出路，反而忙著斷農民生路；不去找訂單，卻忙著找農民麻煩；不去開拓市場，卻忙著開罰單，這樣的政府究竟是在照顧農民，還是在整肅農民？

許宇甄指出，農產品賣得出去，農民有收入，本來就是政府最基本的責任。如今地方政府、農會及農漁企業努力替農民爭取商機，民進黨政府非但沒有給予協助，反而祭出行政調查與政治恫嚇。這種做法猶如「看到農民挑著擔子找市場，政府不是幫忙鋪路，而是在路口設路障」，令人匪夷所思。

許宇甄批評，賴清德政府把兩岸交流當成政治禁區，把農產品銷售當成政治問題，把農民生計當成意識形態鬥爭的祭品。民進黨過去高喊「民主就是人民作主」，如今卻變成「民進黨作主，人民閉嘴」。只要不符合執政黨意識形態，就動輒查辦、議處、貼標籤，這不是民主治理，而是披著民主外衣的威權心態。

許宇甄質疑，這種政治追殺是要在基層形成寒蟬效應，今天查農會、查農民團體，明天是不是要查學校、查廟宇、查工商團體？未來是不是連推銷農產品都要先看政治立場、先向民進黨報備？

許宇甄強調，農民需要的是市場，不是政治；需要的是訂單，不是罰單；需要的是出路，不是封路。賴政府若真心照顧農民，就請拿出本事幫農產品找到更好的市場，而不是把國家機器變成打壓農民的工具。否則人民看到的，只是一個把意識形態看得比農民生計更重要的政府。

許宇甄 陸委會 農民 台東 農業部

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