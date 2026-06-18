影／陸委會查辦饒慶鈴 朱立倫批：台灣怎走向民主倒退？

台東縣長饒慶鈴以預錄影片方式參加海峽論壇並推銷台東水果，陸委會主委邱垂正宣布以觸犯「兩岸人民關係條例」第33條之1查辦。前國民黨主席、前新北市長朱立倫表示，「台灣怎麼會走向民主的倒退」，如果陸委會做這樣的事，就變成「陸障會」，製造路障讓兩岸交流受到阻撓，饒縣長代表農民發聲，應該受到鼓勵與支持。

陸委會認定海峽論壇為中共對台統戰平台，為防範中共利用該論壇操作對台統戰分化，禁止中央部會、地方政府及所屬單位人員以任何形式參加該論壇及相關活動，不過饒慶鈴日前遭曝申請參加遭拒後改以錄影參與，陸委會昨表示，將請主管機關內政部進行了解與查處，引發熱議。

朱立倫今天到東海大學演講，他會前受訪表示，台灣怎麼會走向民主的倒退，饒慶鈴縣長代表農民發聲，應該受到鼓勵與支持。如果陸委會做這樣的事，陸委會就變「陸障會」，製造路障讓兩岸交流受到阻撓，正確來講應該是只要為民眾發聲，沒有為了個人利益或是政治協定，都應該受到鼓勵。