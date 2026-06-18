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海峽論壇爭議持續延燒 台東2議員質疑：別讓農民成統戰樣板

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
民進黨台東縣議員簡維國針對海峽論壇議題發表長文，質疑交流活動背後涉及統戰框架，引發討論。圖／台東縣議會提供
民進黨台東縣議員簡維國針對海峽論壇議題發表長文，質疑交流活動背後涉及統戰框架，引發討論。圖／台東縣議會提供

海峽論壇相關爭議持續發酵，台東縣議員簡維國發表長文，從地方發展、兩岸關係及中華民國主權等角度提出質疑，認為海峽論壇已非單純交流平台，而是具有政治目的的統戰平台，地方政府參與時應更加審慎。

簡維國表示，他支持台東對外交流，也認同農民需要市場、觀光需要客源、產業需要通路，但他認為並非所有掛著交流名義的活動都只是單純交流。尤其海峽論壇近年來長期與「九二共識」、「反台獨」、「融合發展」等政治論述連結，背後存在明確政治目的，不應被簡化為一般經貿交流活動。

他指出，最令人擔憂的是中國透過採購、合作、邀訪等方式建立影響力，逐步將地方政府、產業團體及社會網絡納入其政治敘事之中，形成所謂「交流是外衣、統戰是目的」的模式。

簡維國也提到，今年初中國國台辦發布饒慶鈴赴陸參訪新聞稿時，內容提及「堅持九二共識、反對台獨」等相關表述。他質疑，地方首長以縣府名義參與活動時，究竟代表個人、政黨還是全體縣民立場，相關發言及互動是否可能被中國官方作為政治宣傳素材，值得社會檢視。

他認為，台東農民需要市場，但不應被迫以政治表態換取市場；產業需要通路，也不應建立在特定政治框架之下。與其過度依賴單一市場，不如建立多元外銷體系、強化冷鏈物流、加工能力及品牌價值，降低產業受政治因素影響的風險。

簡維國表示，台東真正需要的是更穩定、更具韌性的農業戰略，而非將希望寄託於單一市場或特定交流平台。

除了簡維國外，無黨籍議員林參天也針對相關議題表達不同看法。林參天指出，中國市場過去曾多次因政策因素影響台灣農產品銷售，農民對此感受深刻。他質疑，若將地方發展過度寄託於中國市場，恐怕仍將面臨相同風險。

林參天更直言，不應以國家前途作為交換市場利益的代價，並對饒慶鈴近期相關言論及作法提出批評。他強調，饒慶鈴忘了中國市場如何坑殺台灣農民、台東農民，對於她近來總總表現，他也真的炸鍋。

對於外界質疑，饒慶鈴先前則表示，參與海峽論壇主要是希望為台東農民、觀光及地方產業爭取更多機會，並強調交流目的在於理解市場、尋求合作，而非涉及政治表態。她也曾公開表示，對於無法前往參與論壇感到遺憾，認為地方政府應保有與外界交流的空間。

海峽論壇是否屬於單純民間交流，或已涉及統戰與政治意涵，近年來始終是台灣社會爭論焦點。隨著兩岸關係持續受到關注，地方政府如何在拚經濟、拓展市場與維護國家立場之間取得平衡，也再度成為各界討論話題。

無黨籍台東縣議員林參天批評，中國市場存在高度不確定性，不應讓農民承擔單一市場風險。本報資料照片
無黨籍台東縣議員林參天批評，中國市場存在高度不確定性，不應讓農民承擔單一市場風險。本報資料照片

海峽 台東 簡維國

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