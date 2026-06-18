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查辦饒慶鈴爭議 民進黨：國民黨賣水果一定要到海峽論壇統戰平台？

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨今天表示，國民黨為何賣水果一定要到海峽論壇統戰平台。圖／聯合報系資料照片
民進黨今天表示，國民黨為何賣水果一定要到海峽論壇統戰平台。圖／聯合報系資料照片

民進黨發言人林楚茵表示，中國海峽論壇近日落幕，民進黨質疑國民黨副主席張榮恭及台東縣長饒慶鈴等人出席或透過影片致辭的行為，台灣農漁產品遭中國養套殺案件不勝枚舉，在政府協助下更是成功打進多國市場，賣水果有很多管道跟方法，為什麼國民黨非要到中共的統戰平台？

林楚茵指出，海峽論壇自2009年馬英九政府時期，已被定調為中共刻意設計的統戰平台，並禁止中央部會人員參加，如今中共試圖「以融促統」的圖謀未變，改變的只有從「反共轉親共」、「反對參加變偷渡出席」的國民黨。

林楚茵說，國共聯手炒作的惠台、利多，更是有一堆數據可戳破謊言。中國自2022年起實施食品進口新制，台灣至今申請1687件，實際獲准僅43件，通過率僅2.5%。衛福部食藥署更證實，自2026年5月起，中方對台灣的進度詢問皆「已讀不回」，凸顯其惠台措施極具不確定性與風險。

林楚茵表示，民進黨中國部臉書也發文細數，台灣農漁產品遭中國「養套殺」的歷史，例如，石斑魚在簽署ECFA後技術與人才遭中國抽走，隨後中方扶植本土產業導致價格暴跌八成，2022年又以檢出禁用藥物為由遭無預警禁運；鳳梨，曾高達97%銷往中國，卻在6年內遭中方以農藥、介殼蟲等理由「突襲2次」禁運，淪為政治施壓工具；其他品項包含蓮霧、芒果、釋迦、白帶魚等，皆曾淪為受害者。業者坦言中方手段就是「先買水果、再買人、最後買技術」，一旦失去利用價值便全面傾銷或脅迫。

林楚茵指出，經過多年努力，政府已成功開拓多元市場、分散過度依賴中國的風險。目前美國、日本已陸續取代中國，成為台灣農漁產品最大外銷國；去年台灣鳳梨更有超過9成銷往日本，價格更勝以往。今年6月，台灣芒果、荔枝、紅龍果更首度成功進軍歐洲，對接法國米其林餐廳供應鏈。

林楚茵呼籲，當台灣產業好不容易擺脫依賴中國的噩夢，國民黨與鄭麗文等人應清楚向人民說明，為何非得配合中共統戰？並停止將辛苦的農漁民推進設好的騙局裡，走向世界、分散風險，才是真正負責任的拚經濟。

民進黨 國民黨 海峽論壇 統戰 農民 水果

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