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饒慶鈴錄影海峽論壇推銷水果遭查 蔣萬安引賴總統「一名言」狠酸
台東縣長饒慶鈴以預錄影片參加海峽論壇推銷鳳梨釋迦，然而陸委會表示已禁止中央與地方政府用任何形式參加該論壇，將查處饒是否違反相關規定，引發藍白批評。台北市長蔣萬安今更以賴總統競選時聲稱想跟大陸主席習近平吃蝦仁飯大酸，「縣市長為農民來推銷水果卻要被查」，相信人民看得很清楚。
陸委會認定海峽論壇為中共對台統戰平台，為防範中共利用該論壇操作對台統戰分化，禁止中央部會、地方政府及所屬單位人員以任何形式參加該論壇及相關活動，不過饒慶鈴日前遭曝申請參加遭拒後改以錄影參與，陸委會昨表示，將請主管機關內政部進行了解與查處，引發熱議。
蔣萬安說，賴總統跟習近平吃蝦仁飯可以，但是縣市長為農民來推銷水果卻要被查，「我想人民看得非常清楚。」
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