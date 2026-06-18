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聲援饒慶鈴 鄭麗文批民進黨可恥：白色恐怖幽魂回來了

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文。圖／聯合報資料照
國民黨主席鄭麗文。圖／聯合報資料照

台東縣長饒慶鈴以預錄影片方式參加海峽論壇並推銷台東水果，陸委會主委邱垂正宣布以觸犯「兩岸人民關係條例」第33條之1查辦。國民黨主席鄭麗文今表示，白色恐怖幽魂回來，無端製造恐怖打壓，非常可恥，台灣有這種執政黨 ，還需要敵人嗎？

鄭麗文今早接受「千秋萬事」專訪，聲援饒慶鈴。鄭說，白色恐怖幽魂回來了，無端製造恐怖打壓，非常可恥，連民選縣長為縣民最重要的產業鳳梨釋迦發聲都不行嗎？民進黨到底在怕什麼？難道選舉選到了只剩用恐嚇騷擾、司法迫害、否則選不下去了嗎？民進黨政府太可恥，有在乎台灣人民嗎？

鄭麗文表示，連她去美國都可以造謠抹黑無所不用其極，就知道民進黨慌了、亂了、怕了，謊言無法維繫下去，原來兩岸的和平並不像大家所想像的，要犧牲台灣任何權益，現在連美國總統川普都在往這個方向努力了，所以民進黨怕了，只好把所有台灣人的眼睛蒙起來、耳朵捂起來，怕人們看到真相。台灣有這種執政黨 ，還需要敵人嗎？

鄭麗文表示，年底選戰如果是正常的選舉的話，國民黨沒有輸的道理，但現在是不對稱戰爭，民進黨把所有國家機器能用的都派上用場，開始司法騷擾國民黨很多參選人，例如屏東縣長參選人蘇清泉等，每天沒收台灣的民主，台灣有這種執政黨，還需要敵人嗎？馬上就要展開行動中常會，下周中常會就會去台東，力挺饒慶鈴。有些選區待進一步整合，她也會全力投入。

鄭麗文此時話鋒一轉，表示她返台當天，川普宣布跟伊朗簽訂停戰協議，中俄居然都扮演關鍵的幫助角色，且是從川普的口中說出。如果美中可以在這種棘手問題上聯手，這是全新形態的美中關係，台灣如何因應自處？她接觸的智庫、媒體也擔心未來趨勢，台灣會不會被美國放棄，必須謹慎觀察，建立與美國間的溝通、互信跟理解。這是為何她說這是巨大的工程。

鄭麗文表示，雖然樂見看到「川習會」，也樂見看到川普清楚排除兩岸戰爭最大的風險即台獨。這次很多人問到關於台積電、高科技產業，她這次去矽谷，看到了矽谷的地方官、地方首長，都釋出希望跟台灣有更進一步戰略合作的意願。台積電是世界級的公司，本來就會有全球布局，不可能所有都在台灣，但戰略上，希望最核心的技術跟研發留在台灣。不是只要美中平衡，而是要提出新的願景、路線。

鄭麗文表示，大方向跟大環境有利國民黨，可是選舉有很多變數跟原因，必須要努力克服，才能贏得選舉。最緊繃的第一個應該是彰化，澎湖還好，接下來會強力輔選的是彰化縣、新竹縣、宜蘭縣。新北市有很多傳言，但到目前為止，其實並沒有像大家所想像的那樣。

鄭麗文表示，很感謝新北市政府，感謝新北市長侯友宜，其實大家都很幫忙，沒有像外界想的那樣，新北市到目前為止還是相當穩健的，還是非常審慎樂觀的，李四川全力以赴，國民黨在新北市沒有整合的困難。

另外，鄭麗文也說，她提出的和平路徑圖，美方扮演非常關鍵的角色，她也知道很多困難要克服，她訪美時面對問題，幾乎不假思索的立刻回答，且回答的比他們想的更具體完整。

饒慶鈴 鄭麗文 民進黨

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