曾赴首屆海峽論壇遭質疑 邱垂正：實地了解後認定是統戰平台

國民黨大陸事務部主任張雅屏日前質疑，陸委會主委邱垂正2009年也曾出席海峽論壇，如今台東縣長饒慶鈴以錄影方式參與卻被指可能觸法，批評政府作法是「雙標政治」。邱垂正18日早上接受電台專訪回應，他2009年赴廈門時還是大學老師，當時政府也沒有限制人員參加海峽論壇；他以學者身分實地了解並訪談相關人士後，認定海峽論壇是中共刻意設計的對台統戰平台，此後未再參加。

邱垂正18日上午接受媒體人黃暐瀚廣播節目《POP撞新聞》專訪，針對外界質疑他曾參加首屆海峽論壇，如今卻禁止中央及地方政府人員出席，作出上述回應。

邱垂正表示，17年前他在金門大學任教，當時受校長委託前往廈門，與漳州技術學院人員洽談交換學生事宜。其間，熟識的廈門大學老師認為他研究兩岸關係，建議他前往了解首屆海峽論壇，並協助報名。

他指出，海峽論壇由陸方單方面主辦，並非兩岸合辦。當時政府對參加論壇並無限制，中央、地方官員及社團負責人都有人出席；他本人則主要在會場周邊觀察，訪談大陸學者及籌辦官員，沒有坐進主會場的主要席位。

邱垂正說，透過實地了解、觀察及訪談，他對海峽論壇有更清晰的認識，認為海峽論壇是中共刻意設計的對台統戰平台，用來展現所謂兩岸「大交流、大合作」的統戰成果，統戰意味濃厚，並非兩岸對等、尊嚴的交流。

他表示，返台後他曾撰寫報告，提供有需要的單位及學術界參考，也提醒參加海峽論壇應思考統戰風險。他認為，中國大陸領導人在論壇宣達政策，台灣政府官員在場聆聽陸方單方面的政策宣達並不適合。

邱垂正指出，馬英九政府在累積前3屆經驗後，自2012年第4屆海峽論壇起，禁止中央政府機關人員出席；即使當時兩岸關係不差，政府還是認為中央官員不宜參加。

他說，2019年大陸國家主席習近平提出「一國兩制台灣方案」後，中共對台統戰更加直接，力道也進一步加大，政府因此呼籲民眾不要參加相關活動。邱垂正也表示，自己2009年赴論壇觀察後便未再參加，並認定海峽論壇是一個統戰平台。

至於大陸演員張凌赫在海峽論壇發表談話，國民黨立委陳玉珍也表達邀請他赴金門的意願，邱垂正表示，統戰平台會運用各種方式增加吸引力，農漁產品、利益及影視明星都可能成為統戰方式。

邱垂正表示，目前沒有收到張凌赫來台申請。就個案的部分，我們還是要了解申請案內容、相關人員及來台事由。只要符合對等尊嚴、健康有序、沒有統戰疑慮，並依規定提出申請，政府都會了解和提供必要協助。