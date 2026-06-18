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連江縣長王忠銘2月和宋濤同框也遭關切 他解釋「是遇見、不是會見」

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
今年2月，連江縣長王忠銘率團赴大陸福州市馬尾區，出席「兩馬鬧元宵」點燈，陸方由國台辦主任宋濤出席等人出席，陸委會看到新聞報導王忠銘與宋濤同框，質疑王踩了紅線，王申訴表示「那是遇見，不是會見，兩者差很多」。本報資料照片
今年2月，連江縣長王忠銘率團赴大陸福州市馬尾區，出席「兩馬鬧元宵」點燈，陸方由國台辦主任宋濤出席等人出席，陸委會看到新聞報導王忠銘與宋濤同框，質疑王踩了紅線，王申訴表示「那是遇見，不是會見，兩者差很多」。本報資料照片

陸委會今年首度禁止地方政府參加海峽論壇，台東縣長饒慶鈴改以預錄影片方式參與，卻面臨中央查辦，引發議論。不只饒慶鈴，連江縣長王忠銘也因為與宋濤「遇見」遭關切。

今年2月，連江縣長王忠銘率團赴大陸福州市馬尾區，出席「兩馬鬧元宵」點燈儀式，陸方由國台辦主任宋濤出席等人出席，陸委會看到新聞報導王忠銘與宋濤同框，質疑王踩了紅線，王忠銘申訴表示「那是遇見，不是會見，兩者差很多」。

王忠銘說，陸委會三令五申要求他們不能和報備行程以外的陸籍人士碰面，今年2月那趟到福州參加鬧元宵活動，事先確實不知道宋濤也會到場，宋濤是福州那方邀請的貴賓，根本不是他能掌控的。

陸委會從媒體報導看到王忠銘和宋濤同框，宋濤不在事先報備的資訊上，質疑王忠銘違規，陸委會要求王忠銘解釋，王忠銘理直氣壯說「那是遇見，不是會見」，王忠銘說，他坦蕩蕩，也寫了申訴書給陸委會，之後陸委會就沒再來函。

陸委會對縣市長赴大陸的管控趨嚴，藍營一名縣長說，赴陸行程至少要一周前送陸委會審核，陸委會通常會退件多次，仔細檢視行程表，也被叮嚀赴陸期間必須只能照行程走，若有超過行程預期的動態，或見到行程表以外的陸籍人士，回台必須照實填寫及回報，且要求赴陸期間不能隨意開會、不能簽署MOU等文件，若不按規範，陸委會將追究責任。

「縣市長在夾縫縫中生存，中央把對岸當洪水猛獸。」該名縣長說，陸委會挑剔態度及嚴格程度，幾乎像找碴，限制「族繁不及備載」，但體制上必須跟著中央走，即便覺得不太合情理，也只能配合，若與中央對抗處境會更艱難。

今年2月，連江縣長王忠銘率團赴大陸福州市馬尾區，出席「兩馬鬧元宵」點燈，陸方由國台辦主任宋濤出席等人出席，陸委會看到新聞報導王忠銘與宋濤同框，質疑王踩了紅線，王申訴表示「那是遇見，不是會見，兩者差很多」。本報資料照片
今年2月，連江縣長王忠銘率團赴大陸福州市馬尾區，出席「兩馬鬧元宵」點燈，陸方由國台辦主任宋濤出席等人出席，陸委會看到新聞報導王忠銘與宋濤同框，質疑王踩了紅線，王申訴表示「那是遇見，不是會見，兩者差很多」。本報資料照片

今年2月，連江縣長王忠銘率團赴大陸福州市馬尾區，出席「兩馬鬧元宵」點燈，陸方由國台辦主任宋濤出席等人出席，陸委會看到新聞報導王忠銘與宋濤同框，質疑王踩了紅線，王申訴表示「那是遇見，不是會見，兩者差很多」。本報資料照片
今年2月，連江縣長王忠銘率團赴大陸福州市馬尾區，出席「兩馬鬧元宵」點燈，陸方由國台辦主任宋濤出席等人出席，陸委會看到新聞報導王忠銘與宋濤同框，質疑王踩了紅線，王申訴表示「那是遇見，不是會見，兩者差很多」。本報資料照片

宋濤 王忠銘 饒慶鈴

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