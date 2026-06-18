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國台辦：擴大協助台灣農產品 在陸銷售

聯合報／ 特派記者陳宥菘／北京報導
大陸國台辦發言人陳斌華批評民進黨當局，「是要與台灣的農漁民朋友作對嗎？」 （新華社）
大陸國台辦發言人陳斌華批評民進黨當局，「是要與台灣的農漁民朋友作對嗎？」 （新華社）

陸委會今年首度禁止地方政府參加海峽論壇，台東縣長饒慶鈴改以預錄影片方式參與，卻面臨中央查辦。大陸國台辦昨批評民進黨實事不幹，還不讓別人做好事，質疑是與台灣農漁民作對；陸方並表態，願繼續為擴大台灣農產品在大陸銷售提供幫助。

大陸十三日藉海峽論壇大會登場，宣布擴大採購台東鳳梨釋迦、屏東石斑魚等。國台辦發言人陳斌華昨在記者會表示，此次簽約將為台灣中南部農漁民開拓銷路、增加收入。

「對這樣的好事，民進黨當局卻大唱反調，是要與台灣的農漁民朋友作對嗎？揚言要對為果農討生計的縣市長秋後算帳，有正當性嗎？」陳斌華批評民進黨「實事不幹、壞事幹絕，還不讓別人做好事」，是「綠色恐怖」、惡人當道。陳斌華說，大陸秉持兩岸一家親，正在與台灣有關方面推動相關業者進行整頓改善。

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