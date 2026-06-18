聽新聞
0:00 / 0:00
國台辦：擴大協助台灣農產品 在陸銷售
陸委會今年首度禁止地方政府參加海峽論壇，台東縣長饒慶鈴改以預錄影片方式參與，卻面臨中央查辦。大陸國台辦昨批評民進黨實事不幹，還不讓別人做好事，質疑是與台灣農漁民作對；陸方並表態，願繼續為擴大台灣農產品在大陸銷售提供幫助。
大陸十三日藉海峽論壇大會登場，宣布擴大採購台東鳳梨釋迦、屏東石斑魚等。國台辦發言人陳斌華昨在記者會表示，此次簽約將為台灣中南部農漁民開拓銷路、增加收入。
「對這樣的好事，民進黨當局卻大唱反調，是要與台灣的農漁民朋友作對嗎？揚言要對為果農討生計的縣市長秋後算帳，有正當性嗎？」陳斌華批評民進黨「實事不幹、壞事幹絕，還不讓別人做好事」，是「綠色恐怖」、惡人當道。陳斌華說，大陸秉持兩岸一家親，正在與台灣有關方面推動相關業者進行整頓改善。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。