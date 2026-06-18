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查辦饒慶鈴…桂宏誠：所有受邀參加海峽論壇 都違兩岸條例？

聯合報／ 記者鄭媁王慧瑛／連線報導
台東縣長饒慶鈴以預錄影片方式參與海峽論壇，陸委會表示要查處。 圖／聯合報系資料照片
台東縣長饒慶鈴以預錄影片方式參與海峽論壇，陸委會表示要查處。 圖／聯合報系資料照片

陸委會擬對台東縣長饒慶鈴以「兩岸人民關係條例」第卅三條之一查處。政大法律系副教授廖元豪表示，陸委會的解讀不符合法條文義和當初修法本意，且範圍太廣動輒入人於罪，太不合理。民主文教基金會董事長桂宏誠也說，受邀論壇若被視為「合作行為」，這次參加論壇的所有台灣人，都違反兩岸關係條例了。

桂宏誠表示，此事關鍵在於「兩岸關係條例」第卅三之一條的「合作行為」；陸委會主委邱垂正若受母校或他校邀請去演講，這是陸委會或他和學校間的「合作行為」嗎？這樣的認定太偏離社會一般認知。饒慶鈴以錄影方式為台東爭取農產品訂單，陸委會硬扯是「被統戰」，但這和「合作行為」不能畫上等號。

廖元豪指出，該條文規定只能規範台灣地區人民與對岸機構的非正式「合意」、「協議」等行為，因此要有具體的「合意」事項，才會納入規範；條文所規範的「合作」，絕對不可能只是在海峽論壇露個臉發個聲，作單向的呼籲，就被認定為違法的「合作行為」。

不過，不只饒慶鈴遭中央查處，今年二月，連江縣長王忠銘率團赴大陸福州市馬尾區，出席「兩馬鬧元宵」點燈儀式，陸方由國台辦主任宋濤等人出席，陸委會看到新聞報導王忠銘與宋濤同框，質疑王踩紅線，王忠銘申訴表示「那是遇見，不是會見，兩者差很多」。

據了解，有藍營縣市首長要申請赴陸交流，政府要求他要切結保證不會跟宋濤會面，但有人認為如果事先不知情、但在參訪過程中遇到，也不是我方能控制，陸委會要求根本是要斬斷兩岸的交流。

「縣市長在夾縫中生存，中央把對岸當洪水猛獸。」一名縣長說，陸委會挑剔態度及嚴格程度，幾乎像是找碴，限制「族繁不及備載」，但體制上必須跟著中央走。

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