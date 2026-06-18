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新聞眼／查辦饒慶鈴…民進黨抗中老招 觸碰農友生計之痛

聯合報／ 本報記者唐筱恬
陸委會主委邱垂正（右）昨宣布查辦台東縣長饒慶鈴，但邱垂正2009年也曾出席海峽論壇。 記者謝守真／攝影
陸委會主委邱垂正（右）昨宣布查辦台東縣長饒慶鈴，但邱垂正2009年也曾出席海峽論壇。 記者謝守真／攝影

台東縣長饒慶鈴以預錄影片方式在海峽論壇推銷台東水果，陸委會主委邱垂正宣布以觸犯兩岸人民關係條例第卅三條之一查辦。賴政府擴張法律解釋、硬扣藍營地方首長統戰大帽，卻又拿不出解決台東鳳梨釋迦外銷辦法，叫農民看了情何以堪？

陸委會今年認定海峽論壇為中國大陸對台統戰平台，禁止中央及地方公務人員參加。不過邱垂正二○○九年也曾出席海峽論壇，賴清德總統任台南市長時也曾赴上海交流，日前還稱想與中國領導人習近平喝珍奶等，令人不解為何綠營政治人物進行兩岸交流就不會被統戰？藍營地方首長就是踩紅線，難道又是標準的「綠能你不能」？

邱垂正昨天指出，饒慶鈴是違反兩岸人民關係條例第卅三條之一，不得與大陸黨政軍團體「進行合作行為」。但就法論法，賴政府入人於罪至少也應查出饒慶鈴與大陸合作事實，但從視訊看起來，雙方不只未合辦活動，也未簽署協議，哪來的合作行為？此舉恐怕是恫嚇藍營首長，企圖製造寒蟬效應。

台東縣超過九成鳳梨釋迦銷往大陸、港澳等地，兩岸關係陷入冰霜後，農民陷入困境是不爭事實。過去蔡政府曾積極輔導台東釋迦農廢園轉作，甚至要求國營事業大買釋迦，但仍治標不治本，如今饒慶鈴替台東農民找出路，邱垂正卻憂心說擔心農民被養套殺，仍拿不出農業積極對策。

賴政府到了大選年，悄悄升起抗中保台牌老招，已是慣用伎倆，但這次卻觸碰農民生計之痛，恐怕在大打抗中如意算盤之前，先踩到鐵板，選戰還沒討到便宜就先「自傷」。

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