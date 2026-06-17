【重磅快評】賴習喝珍奶是交流 饒慶鈴賣水果變統戰？

台東縣長饒慶鈴以錄影方式參加海峽論壇，賴政府一改先前匿名官員透過媒體放話的態度，內政部、陸委會今天正式攤牌表態，將調查饒慶鈴是否涉及違反兩岸條例的「合作行為」。然而，賴清德總統過去想跟中共領導人習近平喝珍奶被綠營形容為「交流」，如今饒慶鈴推銷台灣水果卻被視為「統戰」，「愛台」或「賣台」都是民進黨說了算，再度上演「綠能你不能」。

陸委會與內政部今天同聲一氣，揚言對饒慶鈴啟動行政調查。陸委會主委邱垂正更補刀說，饒慶鈴最近一次赴陸就更改行程見了國台辦主任宋濤，又沒有向移民署主管機關報備，已被記違規一次；這次將以兩岸人民關係條例33條之1的相關規定，請內政部了解跟行政查處。

檢視兩岸條例33條之1的相關規定，「台灣地區人民、法人、團體或其他機構，非經各該主管機關許可，不得與大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關（構）、團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益之機關（構）、團體為任何形式之合作行為」。

該法條有二大重點：「非經各該主管機關許可」、「任何形式之合作行為」，饒慶鈴錄影賣水果是不是符合所謂的「合作行為」，容有爭議，但賴政府一口咬定她未經上級許可、還有違規前科，陸委會和內政部顯然聯手擺出準備開鍘的模樣；但「合作行為」恐被擴張解釋成空白授權書，只要主管機關主觀認定有錯，各種兩岸互動行為都可能被無限上綱，變相成為「抗中保台」條款。

事實上，除非內政部查出饒慶鈴有更具體的違法行為，否則違反兩岸條例33條之1主要是行政罰鍰，「傷害性不大、警告性十足」，不無大選前「殺雞儆猴」的震懾意味，讓在野黨綁手綁腳。

不過，目前台東鳳梨釋迦超過95％外銷大陸、香港及澳門，饒慶鈴指出，若中央短期內無法協助開拓可替代市場，就應務實面對現實需求，「不讓農民賣，是要斷他們生路嗎？」如果依照同樣邏輯，參加行政院會是否代表全面支持行政院長、出席國慶典禮是否等於認同所有政策？

賴政府高高在上，可能聽不到基層心聲。台東縣農會理事長楊招信指出，饒慶鈴上任後，為協助農產品拓展市場，曾多次率團前往中國大陸、日本、美國及新加坡等地推廣台東農產，她做的事情就是幫農民找出路、找市場，「如果這樣也要被懲處，真的會笑掉大牙。」也有釋迦農說，農民最在意的是產品賣得出去、價格穩定，「不管是哪個市場，只要能幫農民增加收入，我們都支持」。

國民黨主席鄭麗文登陸舉行「鄭習會」被潑了一身紅漆，饒慶鈴在海峽論壇錄影促銷台灣水果也可能面臨懲處追究，賴總統無法與習近平共進晚餐、民進黨見不到宋濤，乾脆一律「貼紅標」。兩岸交流若成為執政者的專屬特權，對手做就是統戰賣台灣、自己做就是交流愛台灣，民進黨如此「愛台雙標」，傷害的不只是台灣農漁民生計，也侵蝕政府處理兩岸議題的公信力。