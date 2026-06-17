聽新聞
0:00 / 0:00
饒慶鈴錄影方式參加海峽論壇將被查處 國民黨批行政院雙重標準、政治操作
台東縣長饒慶鈴日前以預錄影片方式參加海峽論壇，陸委會主委邱垂正今表示，政府已多次說明，禁止中央與地方公務人員以視訊等任何形式參加海峽論壇，將依法請內政部了解與查處。國民黨發言人牛煦庭表示，饒慶鈴為了縣民、產業多發聲，是作為縣長該做的責任，國民黨當然會支持饒慶鈴捍衛她的權利，也會支持兩岸之間合理對話，為人民增加更多福祉。
牛煦庭今在中常會後受訪表示，邱垂正過去也參加過其他論壇，當初他的說法大概是多方的了解中國大陸，不管喜不喜歡中國大陸的政治體制，促進彼此的理解，避免誤判總是有必要的，縣長為了縣民、為了農產品的銷售多做一些努力，過去以來不是沒有往例可循。
牛煦庭說，行政院要用雙重標準想要大辦，選舉到了，刻意要來政治操作，相關的法令規章，不全然地符合法律明確性的原則，所以到底要怎麼查辦，大家非常好奇。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。