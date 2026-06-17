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面臨中央行政查處 饒慶鈴沒反擊只說一句：我最在意農民
陸委會禁止地方政府參加「海峽論壇」統戰活動，台東縣長饒慶鈴無法赴中，改以錄影方式參加，主委邱垂正今表示，將依兩岸關係條例33條之一的相關規定，請主管機關內政部展開行政查處。對此，饒慶鈴回應表示，我最在意同民，地方政府參與相關活動的目的在於協助產業發展，而非涉及政治議題。
饒慶鈴表示，多年來無論面對農產品品質管理、拓展銷售通路、異業合作或海外市場開發等挑戰，台東縣政府始終與農民站在同一陣線，盡力協助解決問題。「釋迦不分藍綠」，大家還是要認真思考台灣水果的未來，中央和地方應該要合作把通路打開，而不是打壓，這很可惜。
她說，自己一直將縣長角色定位為一個平台，希望能成為地方、中央以及兩岸之間溝通的橋梁，如果這個平台能為台東加分、為民眾爭取更多利益，就是一件有意義的事。
面對中央將依兩岸關係條例33條之一的相關規定，展開行政查處。饒慶鈴說，「至於別人要怎麼樣去對我們有所看法，這個我都接受；她最在意的是台東鄉親所關心的問題能否被看見、被解決。身為縣長，她關心、最在意的是農民需求，而不是個人的行程安排」。
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