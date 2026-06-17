饒慶鈴視訊參加海峽論壇踩紅線？ 內政部：查涉及兩岸「合作行為」

台東縣長饒慶鈴以預錄影片方式參加海峽論壇，陸委會主委邱垂正今表示，政府已禁止中央與地方公務人員以任何形式參加海峽論壇，將請主管機關內政部進行了解與查處。內政部稍早表示，將依陸委會來函及行政程序法相關規定，辦理行政調查。

內政部表示，陸委會認為海峽論壇為中共對台統戰平台，為防範中共利用該論壇操作對台統戰分化，推進「促融合、促統一」，故禁止中央部會、地方政府及所屬單位人員以任何形式參加該論壇及相關活動。

內政部指出，饒慶鈴縣長雖經禁止赴中參加該論壇，仍以預錄影片方式於該論壇發聲之行為，是否涉及台灣地區與大陸地區人民關係條例第33條之1的「合作行為」，而有違反該條規定，將依陸委會來函及行政程序法相關規定，辦理行政調查。