饒慶鈴影片行銷鳳梨釋迦恐挨罰 許宇甄：擴張釋法、羅織罪名

陸委會主委邱垂正今天針對台東縣長饒慶鈴日前參加海峽兩岸論壇表示，會以「兩岸關係條例」33條之1的相關規定，請主管機關內政部進行了解與行政查處。國民黨立委許宇甄表示，饒慶鈴既未赴陸、未簽署任何協議，更未涉及政治談判，只是透過影片替台東農民行銷鳳梨釋迦、爭取市場，陸委會卻急著扣上「統戰」帽子，完全是政治凌駕法律。

許宇甄指出，第33條之1規範的是未經許可與中國大陸特定機關進行合作行為，陸委會若認定違法，就應具體說明饒慶鈴與何人合作、合作內容為何，以及究竟危害了什麼國家利益。若拿不出任何具體事證，卻只因影片在海峽論壇播放就要查處，根本是擴張解釋法律、羅織罪名。

許宇甄質疑，賴清德總統因故無法親自出席國際活動時，也曾透過預錄影片發表談話，民進黨稱之為「突破封鎖、為台灣發聲」；如今饒慶鈴未親赴大陸，只是以影片替農民爭取訂單，卻被指為參與統戰、甚至面臨查處。相同行為，因人而異、因黨而異，陸委會不是依法行政，而是在看政治顏色辦案。

對於饒慶鈴說，釋迦不分藍綠，農民生計不該被政治犧牲。許宇甄表示，台東鳳梨釋迦是許多農民家庭的重要收入來源，政府若真心關心農民，就應協助拓展市場、增加訂單，而不是對替農民找出路的人揮舞法律大棒。

許宇甄強調，民進黨執政多年無法有效改善兩岸關係，面對農產品外銷困境拿不出解方，如今地方首長努力爭取通路，中央不但不支持，反而設法打壓。人民看到的不是依法行政，而是一個「只准綠營發聲、不准地方為民請命」的雙標政府，真正該被檢驗的，不是替農民爭取生計的人，而是把政治意識形態凌駕於農民利益之上的執政者。