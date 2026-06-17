海峽論壇爭議延燒…王鴻薇質疑陸委會雙標、黃捷籲更多強制作為

海峽論壇爭議延燒，國民黨立委王鴻薇質疑陸委會允許對港澳經貿交流，卻反對台東縣長饒慶鈴透過海峽論壇推動農產交流是雙重標準，陸委會主委邱垂正重申，政府是反對參與被公認為統戰平台的海峽論壇；民進黨立委黃捷則主張將立委納入赴陸申報與聯審機制。邱垂正表示，行政院版兩岸條例修法已送立院，但是還沒有審議。

王鴻薇17日在立法院內政委員會質詢時表示，邱垂正提到對港澳的交流成果非常豐碩，去年對香港有718億美金的貿易額。而饒慶鈴要促進農產品交流就是會被「養、套、殺」，陸委會要促進對港澳的經貿交流就沒有「養、套、殺」，是什麼雙重標準？

邱垂正強調，沒有禁止饒慶鈴到中國大陸做農業交流，只是不要在大家公認的統戰平台海峽論壇。他也提到，私下有透過台東立委黃建賓跟饒縣長說明，也願意看看香港市場可能比較沒有統戰的問題。

黃捷則指出，政府已經一再向外界說明海峽論壇的目的，但還是有人選擇參加，包括坐在台上的召委也都去了。現在所有公務員如果要照這個方式去中國參加海峽論壇，都是有相關法規依據的，但是立法院卻沒有。

她進一步指出，立法院立法委員應該要盡到民主課責，應該要把立法委員納入管制範圍，應該要依法申報，但是法案多次被擋，立法院修法沒辦法過，因為藍白立委就是想要去被統戰，希望陸委會要有更多強制的作為。

邱垂正表示，立法院立法委員行使職權，如果有碰觸到機敏業務，去統戰平台當然不妥，一方面也想告知赴陸風險，目前已經有送兩岸條例行政院版，但還沒有在審議，希望聯審會將來其中一項就是把立法委員納入來做聯審。

邱指，這幾年中國大陸對台複合性施壓步步緊逼、極限施壓，如果讓地方縣市首長在海峽論壇，聽大陸全國政協主席王滬寧和國台辦主任宋濤訓話，好像在贊同他對台灣複合性施壓、對台灣文攻武嚇，這樣適合嗎？

陸委會主委邱垂正回應國民黨立委王鴻薇質詢。記者陳湘瑾／攝影