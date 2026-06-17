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邱垂正憂農民落「養套殺」陷阱 饒慶鈴：更該了解市場

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴（右）接受廣播專訪時回應「養套殺」質疑，強調面對市場競爭不能閉上眼睛，而應提升品質與競爭力。圖／翻攝自「千秋萬事」Youtube頻道
台東縣長饒慶鈴（右）接受廣播專訪時回應「養套殺」質疑，強調面對市場競爭不能閉上眼睛，而應提升品質與競爭力。圖／翻攝自「千秋萬事」Youtube頻道

中國大陸日前在海峽論壇期間宣布採購台東鳳梨釋迦、屏東石斑魚等農漁產品，陸委會主委邱垂正今表示，大陸長期將農產品作為對台統戰工具，並透過政治條件影響市場，政府不希望農民再次落入「養套殺」陷阱。不過，台東縣長饒慶鈴稍早接受廣播專訪時則認為，面對市場競爭不能選擇逃避，而是應該提升品質與競爭力，中央與地方共同協助農民拓展市場。

邱垂正指出，台灣過去透過兩岸農產品檢驗檢疫平台，曾向中國大陸提供超過1800家合格業者名單，但最終僅40多家獲得核准，核准比例約2.5%。他認為，中國大陸長期以市場准入作為政治操作工具，增加農民經營風險，因此政府不樂見農民過度依賴單一市場。

對於外界擔憂鳳梨釋迦銷往中國市場可能面臨「養套殺」風險，饒慶鈴今早接受中廣千秋萬事專訪時表示，地方政府並非不了解相關風險，也持續關注海南島、雲南等地釋迦產業發展情況，但若不了解市場、不掌握競爭對手動向，反而更容易被市場淘汰。

近年來，部分人士認為中國大陸逐步發展釋迦種植產業，未來恐降低對台灣鳳梨釋迦的需求，因此質疑台灣農民恐面臨「養套殺」局面。對此，饒慶鈴表示，相關風險地方政府當然清楚，也持續關注中國大陸及其他產區的發展情況，但面對市場競爭，並非因為擔心風險就選擇放棄市場。

她指出，如果不了解市場現況、不掌握競爭對手的發展方向，才更容易被市場淘汰。地方政府近年積極輔導農民改善栽培管理、強化品質管控及建立完整產銷履歷制度，就是希望讓台東鳳梨釋迦在市場上維持競爭優勢。

饒慶鈴表示，外界常提及海南島及雲南等地已開始種植釋迦，但目前鳳梨釋迦在中國市場仍屬特殊水果，市場規模尚有發展空間。她認為，真正需要擔心的不是競爭，而是當競爭者進步時，自己卻停滯不前。

她進一步指出，鳳梨釋迦是一種相當特殊的水果，不僅保存期限短、運輸條件要求高，採收時機也相當講究，無法像部分水果提早採收後再催熟，因此市場門檻並不低。

饒慶鈴認為，面對競爭最好的方式不是關起門來，而是持續提升品質、強化冷鏈及科學管理能力。她表示，近年台東縣政府投入資源建立品質管理制度，也獲得市場回饋，顯示農產品品質已有進步，未來仍將持續協助農民提升競爭力。

她強調，自己始終認同市場應多元布局，不應把雞蛋放在同一個籃子裡，但現階段鳳梨釋迦超過95%的出口量仍集中於中國大陸、香港及澳門市場，若要拓展其他國家市場，仍有賴中央政府協助完成關稅、檢疫及雙邊談判等工作。

饒慶鈴表示，地方政府能做的是把品質顧好、把產業基礎打穩，至於市場開拓則需要中央與地方共同合作，才能為農民爭取更多元且穩定的銷售管道。

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