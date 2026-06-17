饒慶鈴視訊參加海峽論壇 邱垂正：以兩岸條例查處

針對台東縣長饒慶鈴以預錄影片方式參加海峽論壇，陸委會主委邱垂正今天表示，政府已說明好幾次，禁止中央與地方公務人員以任何形式參加海峽論壇，包含視訊。這次會以兩岸關係條例33條之一，請主管機關內政部進行了解與查處。

邱垂正今天在立法院第11屆第5會期內政委員會第17次全體委員會議前受訪時，作上述表示。

他表示，饒慶鈴在最近一次赴中國大陸就已經有違規，當時她更改行程見了國台辦主任宋濤，又沒有向移民署主管機關報備，已經違規1次。

邱垂正強調，政府各部門都積極協助農民能有更好的海外市場，像是最近在巴黎的芒果都銷售完畢也非常高價。政府沒有禁止前往中國大陸與海外市場幫農民促銷產品或推介觀光，這次是要禁止的是海峽論壇。

他強調，海峽論壇是中共對台的統戰平台，農漁產品變成統戰工具。從歷史經驗來看，從2005年開始，台灣很多水果與農漁產品都開放到大陸，但從2021年開始，鳳梨、芒果、釋迦、柑橘與許多農漁產品都不能銷入中國大陸。而大陸重新開放時，農漁食品業要重新註冊，按照兩岸農產品檢驗檢疫平台，台灣送了1800多家的合格產品，大陸只收40幾家，可見對岸就已過濾了。

邱垂正說，加上這次在海峽論壇，輸往大陸的農特產品明顯有政治前提，必須要在「堅持九二共識、反對台獨」的政治基礎上才能輸往大陸。有政治前提就有政治風險，不要讓農漁民陷入養套殺的風險。

他說，政府要支持、輔導農民，不要讓農民陷入養套殺的風險，不要配合中共統戰操作，不然反而是讓弱勢農民受到政治風險。

邱垂正強調，政府支持、樂見縣市首長到海外市場幫農民推銷產品，但不贊成讓農民受到中共養套殺的陷阱，過去付出的代價已經很慘痛。