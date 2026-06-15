人口紅利消失 15年後陷財政黑洞

台灣正面臨高齡化、少子化兩大問題夾擊，但人口結構改變不只是社會問題，也將造成財政黑洞。財政部委外研究報告指出，由於人口紅利消失，中央政府歲入將從二○二四年二點九兆元，下降至二○七○年的一點六兆元，減少百分之四十五；且在十五年後、約二○四一年的高推估情境下，中央政府歲入歲出將出現差短。

四大基金面臨財務缺口風險

報告也指出，健保、勞保、長照、國民年金等四大基金財務壓力，未來將因高齡化而放大。以勞保為例，因主要財源來自「在職」勞工保費，國發會預估，未來十五至六十四歲工作人口至二○七○年將減少九二○萬人，當投保人數下降，保費收入將減少，退休人口增加，老年給付負擔持續擴大，長期面臨財務缺口風險。

財政部委託政治大學進行「人口結構變化對我國財政永續之影響」研究，分析各級政府在各年齡層的平均每人歲入總額、歲出總額，以觀察個人的生命周期中平均從政府所獲得的利益與承擔的成本，再與國發會推估台灣人口結構的數據交叉比對，實際估算台灣未來人口結構變化對政府財政收支永續性的影響。

報告指出，二○二四年至二○七○年總人口減少八四四萬人，其中十五至六十四歲工作人口大減九二○萬人，導致中央政府歲入從二點九兆下降到一點六兆元、大減百分之四十五；財政支持率從一點一○六下降到○點八五，等於在未來四十五年，中央政府財政狀況將反轉，財政黑洞現形。

其中在中央政府方面，廿五歲至六十四歲人口是淨負擔者；○歲至廿四歲與六十五歲以上人口是淨受益者。從二○二四年的高、中、低三種人口推估數計算出平均歲入總額、歲出總額分別約為二點九兆元、二點六三兆元，但之後逐年下降，預計在二○四一年至二○四三年之間就會出現財政赤字；到二○七○年三種推估平均的歲入總額、歲出總額大約分別為一點六一兆元、一點八九兆元，代表公共收入約僅足以支應八成五的公共支出所需，收支差短平均約二八八五億元。

繳稅者變少 需要照顧者變多

在繳稅的人變少、需要政府照顧的人變多的情況下，換算財政支持率從二○二三年的一點一○六降至二○七○年的○點八五，象徵中央政府未來的財政收支狀況日趨惡化。

地方政府方面，二○二四年的估算平均的歲入總額、歲出總額分別約為一點四四兆元、一點三八兆元，之後也逐年下降，到二○七○年三種推估平均的歲入總額、歲出總額大約分別為○點八八兆元、○點八二兆元，平均賸餘約近五八○億元，顯示地方政府未來的財政收支狀況仍可保持平穩。

財政部表示，這份報告為委外研究，不代表財政部立場。