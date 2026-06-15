聽新聞
0:00 / 0:00

人口紅利消失 15年後陷財政黑洞

聯合報／ 記者邱琮皓／台北報導
台灣正面臨高齡化、少子化兩大問題夾擊，但人口結構改變不只是社會問題，更隱藏財政危機。記者葉信菉／攝影
台灣正面臨高齡化、少子化兩大問題夾擊，但人口結構改變不只是社會問題，更隱藏財政危機。記者葉信菉／攝影

台灣正面臨高齡化少子化兩大問題夾擊，但人口結構改變不只是社會問題，也將造成財政黑洞。財政部委外研究報告指出，由於人口紅利消失，中央政府歲入將從二○二四年二點九兆元，下降至二○七○年的一點六兆元，減少百分之四十五；且在十五年後、約二○四一年的高推估情境下，中央政府歲入歲出將出現差短。

四大基金面臨財務缺口風險

報告也指出，健保、勞保、長照、國民年金等四大基金財務壓力，未來將因高齡化而放大。以勞保為例，因主要財源來自「在職」勞工保費，國發會預估，未來十五至六十四歲工作人口至二○七○年將減少九二○萬人，當投保人數下降，保費收入將減少，退休人口增加，老年給付負擔持續擴大，長期面臨財務缺口風險。

財政部委託政治大學進行「人口結構變化對我國財政永續之影響」研究，分析各級政府在各年齡層的平均每人歲入總額、歲出總額，以觀察個人的生命周期中平均從政府所獲得的利益與承擔的成本，再與國發會推估台灣人口結構的數據交叉比對，實際估算台灣未來人口結構變化對政府財政收支永續性的影響。

報告指出，二○二四年至二○七○年總人口減少八四四萬人，其中十五至六十四歲工作人口大減九二○萬人，導致中央政府歲入從二點九兆下降到一點六兆元、大減百分之四十五；財政支持率從一點一○六下降到○點八五，等於在未來四十五年，中央政府財政狀況將反轉，財政黑洞現形。

其中在中央政府方面，廿五歲至六十四歲人口是淨負擔者；○歲至廿四歲與六十五歲以上人口是淨受益者。從二○二四年的高、中、低三種人口推估數計算出平均歲入總額、歲出總額分別約為二點九兆元、二點六三兆元，但之後逐年下降，預計在二○四一年至二○四三年之間就會出現財政赤字；到二○七○年三種推估平均的歲入總額、歲出總額大約分別為一點六一兆元、一點八九兆元，代表公共收入約僅足以支應八成五的公共支出所需，收支差短平均約二八八五億元。

繳稅者變少 需要照顧者變多

在繳稅的人變少、需要政府照顧的人變多的情況下，換算財政支持率從二○二三年的一點一○六降至二○七○年的○點八五，象徵中央政府未來的財政收支狀況日趨惡化。

地方政府方面，二○二四年的估算平均的歲入總額、歲出總額分別約為一點四四兆元、一點三八兆元，之後也逐年下降，到二○七○年三種推估平均的歲入總額、歲出總額大約分別為○點八八兆元、○點八二兆元，平均賸餘約近五八○億元，顯示地方政府未來的財政收支狀況仍可保持平穩。

財政部表示，這份報告為委外研究，不代表財政部立場。

高齡化 中央 財政部 少子化

延伸閱讀

新聞眼／賴政府撒幣救少子化 恐毀財政韌性、債留子孫

勞保潛藏負債滾雪球！2025年底高達14.2兆 三年內暴增2.7兆元

AI繁榮背後的危機／AI紅利分享不均 動搖台灣稅基

立委提案職類保費、健檢納所得稅扣除額 財政部給軟釘子

相關新聞

歷史上的今天／1957年美空軍樂隊訪台 空軍總司令贈旗

1957年6月15日，被譽為友好大使的美國空軍樂隊，在其一年一度環球演出行程中，晚上在三軍球場作第二度訪台的首次演奏，所有的節目贏得7千聽眾熱烈的喝采。美國空軍樂隊是由軍官5人，士兵66人，由喬治．賀華德上校指揮，樂隊明天上午10時及下午8時還要在中山堂演奏二場，以招待我國政府官員、學校，及中美三軍。

長照3.0升級！外看家庭適用社區長照，「聰明照顧」支持網再進化

在高齡化與少子化加速的台灣，平均每5人就有1位是65歲以上的長者，失能風險隨年齡增加而上升，照顧逐漸成為社會及家庭最沉重的負擔。受到傳統價值的影響，即使請了外籍看護，家庭照顧者仍需背負「要顧好」的重責而難以真正放鬆。若不是透過長照資源協助、學會求助，身為主要照顧者的小柔很難想像，在父親中風重度失能後，自己是否還能回到職場，恢復原本的生活。 #長照家庭中照顧者的隱形重擔 過去長照2.0持續布建照顧資源，透過強化照顧服務人力與擴增長照服務資源，逐步提升服務量能。照顧服務人力自105年約2.5萬人，增至去(114)年的10萬餘人；長照服務資源亦由約700處服務提供單位，增加至1萬5千多處。不過，隨著失能人口增加與照顧需求加重，照顧壓力並未因此完全消解，特別是在家中有中重度失能長輩的情況下，主要照顧者仍需長期承擔高強度且難以中斷的照顧責任。 家照專員吳安琪觀察，主要的家庭照顧者常見是女性，且往往是家中經濟收入相對弱勢、或沒有固定工作的人。「大家會覺得她時間比較多、比較適合，就默默把責任放在她身上，甚至得辭掉工作回來照顧。」她指出，家人往往將焦點放在被照顧者身上，卻忽略主要照顧者同樣有家庭、有

百里侯爭霸／跨界視野 魏平政誓破彰縣發展天花板

國民黨彰化縣長提名人魏平政拒絕被貼上「政二代」或「商二代」的標籤，他強調，過往人生轉折中所累積的跨界經驗，賦予他治理彰化的新視野。未來在縣長王惠美的建設基礎上，引進各領域專業人士組團隊，為彰化產業把脈，並透過招商引資，誓言打破百萬大縣的發展天花板，為家鄉注入蛻變動能。

人物側寫／魏平政非典型戰將 「二枚腰」逆風突圍

通常家中「屘子」往往最受寵，但魏平政自認未曾享有特別關愛，想要的東西都得靠自己爭取，一步步走出人生道路。如今年過五十八歲，他重新問自己「還能做什麼？」幾經思考後做出決定：「我要選縣長。」在說服家人並獲得妻子支持後，下屆彰化縣長選舉，也因此多了一位非典型政治人物。

雲林爆集體退黨 柯文哲稱新陳代謝「民進黨退更多」

民眾黨雲林黨部最近爆集體退黨風波，前主席柯文哲昨參加雲縣黨部辦的黨員座談會時表示，有新陳代謝才正常，更反嗆「若統計民進黨年底因選舉而退黨的人數，絕對比民眾黨還要多」。

李四川：在新北落地生根都是一家人 蘇巧慧：促中和交通升級

爭取新住民選票，國民黨市長參選人李四川昨見證台灣新住民黨新北黨部成立，李說，「無論來自哪裡，在新北落地生根都是一家人」。民進黨蘇巧慧說，她當市黨部主委期間，推多語言諮詢手冊，並成立諮詢站，協助新住民更快融入在地生活。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。