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賴政府撒幣救少子化 綠營讚「行政命令取代專法」

聯合報／ 記者黃婉婷鄭媁林銘翰／台北報導

二○二六年選舉將至，賴清德總統豪擲千億推出人口新戰略，其中又以五千元成長津貼最受矚目。據了解，為破除國會朝小野大僵局，也避免遭在野黨加碼、割稻尾，賴總統親自拍板，將成長津貼從專法化改以行政命令推動，避免施政再度陷入「立法泥淖」；綠營內部解讀，此舉凸顯府院轉守為攻，靈活運用行政權，確保重大政策明快推行。

賴政府此次推出人口戰略，不僅被視為助攻年底地方選舉的利多，更被解讀為賴總統布局二○二八連任起手式，在朝野爭搶民生話語權之際，賴為避免施政再受國會生態掣肘，除了推出在野有意加碼的社福津貼加碼，順水推舟推進修法、避免追加預算遭擋，另透過收攏行政權推進施政，五二○宣布的成長津貼正是具體案例。

據指出，成長津貼規畫初期，行政院原有意朝另立專法或修法方式推動，但在五二○前夕，賴總統親自拍板不採專法，才讓政策方向從「立法」轉向「行政命令」，最後以「兒童及少年成長津貼作業要點」形式定案，加快推動速度，綠營立委也免於為議事攻防傷神。

不過，此一戰略轉變也引發外界質疑，近兩千億元的重大政策，最終僅以「作業要點」作為法源依據，挨批正當性不足。政院為此調整對外論述，以現行育兒津貼、租金補貼為例，強調透過作業要點保持彈性，化解外界疑慮。

民進黨人士稱，當前國會生態下，任何法案送入立院可能面臨三大變數，包括政策內容恐遭在野黨大幅修改或無限期延宕，或即使法案最終通過，功勞也可能被在野「收割」，賴總統選擇強勢收攏行政權，目的是確保政策趕在明年上路，也能「原汁原味」兌現政治承諾。

賴清德 國會 行政院 少子化

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