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賴政府撒幣救少子化 在野批「跳過立院規避監督」

聯合報／ 記者鄭媁林銘翰／台北報導

民進黨政府推動○至十八歲五千元成長津貼等政策，搶救少子化危機，但卻未透過國會立法改以行政命令推動。藍白立委表示，府院刻意繞過立法院，改用行政命令推動，說穿了就是害怕國會監督，想要規避立委與外界檢驗。

國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，少子化是真實的國安危機，只要是真心願意幫助年輕人養孩子，國民黨都樂觀其成。只是很遺憾，許多政策方向早就是地方政府、民間團體以及在野黨長期倡議的內容，現在政府看到民意支持度高，就急著來割稻尾，令人不齒。

林沛祥說，民進黨過去最愛談民主監督，現在卻把重大人口政策改用行政命令推動，某種程度就是想繞過國會監督、降低外界檢驗，「反正掌聲先收，帳單留給下一代埋單。」他說，發錢沒有不好，但光撒錢絕對不夠。年輕人不敢生，不只是因為養不起，更是因為看不到未來。

林沛祥稱，除育兒津貼外，政府更應該加速增加公共托育量能、降低青年居住負擔，讓年輕人敢結婚、敢生育。否則今天只顧著發紅包，明天少子化照樣繼續惡化，那就不是人口政策，而是選舉政策了。

民眾黨團總召陳清龍表示，賴清德總統刻意繞過立法院，以「行政作業要點」取代法制化，這個作法說穿了就是害怕監督，更是對自己的政策沒有信心。更令人憂心的是，以行政作業要點推動數千億的成長津貼，欠缺法律授權依據，下一任政府可以輕易廢止。

陳清龍說，如果真的有心照顧下一代，想要讓年輕父母敢生敢養，賴政府就應該讓政策完成嚴謹的立法程序，民眾黨團也會持續推進「台灣未來帳戶」相關立法進程。

林沛祥 少子化 國會 賴清德

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