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人口紅利消失…少子化與高齡化雙重困境 15年後陷財政黑洞

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財部委外研究 少子化衝擊大 中央財政2041出現赤字

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

台灣面臨高齡化、少子女化問題夾擊，醞釀財政黑洞。財政部委外研究報告指出，由於人口紅利消失，中央政府歲入將從2024年2.9兆元，下降至2070年的1.6兆元，減少45%，且在15年後、約2041年的高推估情境下，中央政府歲入歲出將出現差短。

財政部委託政治大學研究「人口結構變化對我國財政永續之影響」，分析各年齡層人均歲入歲出，交叉比對國發會人口推估報告，估算人口變遷與國家財政收支變化。財政部強調，此為委外研究，不代表財政部立場。

報告根據國發會人口推估報告，以當時對2024年人口數的高、中、低推估，計算平均歲入總額約2.9兆元，歲出總額約2.63兆元，之後都逐年下降，預估2041年至2043年間，歲入歲出就會出現財政赤字。

至2070年歲入、歲出分別降至1.61兆元、1.89兆元，代表公共收入只能支應約八成五的公共支出所需，收支差短平均約2,885億元。

報告指出，隨著繳稅者變少、需要政府照顧的人變多，換算財政支持率（歲入總額除以歲出總額），自2023年的1.106降至2070年的0.850，代表中央政府未來財政收支狀況將日趨惡化。

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