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陽光行動／政策方向正確 但配套在哪

聯合報／ 本報記者唐筱恬
屋頂設了光電板，彼此有透光縫隙，曬衣沒問題，也改善頂樓隔熱。記者曾吉松／攝影
屋頂設了光電板，彼此有透光縫隙，曬衣沒問題，也改善頂樓隔熱。記者曾吉松／攝影

新建築屋頂光電新制即將上路，把家戶變成發電場的多元能源政策應正面看待，但政府的問題是，總以為訂出一堆規範，就以為這些光電設備就自然變得安全無虞，但看前車之鑑，就知道不能忽視光電在城市的風險與挑戰。

台灣颱風頻繁，先前丹娜絲颱風在南部將光電板摧毀得滿目瘡痍，令人怵目驚心；如今光電板將廣設在都會區，就算經濟部已修正辦法，要求屋頂型光電必須通過十七級強風測試，但從去年丹娜絲風災中，確有屋頂型光電場不耐強風摧殘的實例來看，一旦強風將光電板吹得滿天飛，對民眾安全將是一大危害。

另外，消防安全也是屋頂光電一大挑戰。根據內政部建築研究所報告指出，光電板在發生火災時，仍會因太陽光照射持續發電，將增加消防人員救火難度並有觸電風險。內政部僅將搶救光電火災納入救災手冊，卻未要求裝設光電阻斷系統，面對火災風險，如何建立跨機關即時通報與聯繫機制，使消防單位可迅速取得設備狀態與斷電資訊，是政策配套的當務之急。

而與民眾最相關的是，內政部不斷宣稱，蓋光電後民眾約十二年可回本，但以建置五十ＫＷ光電設備來看，建商成本約兩百萬，勢必轉嫁消費者，不只會間接帶動房價上漲，日後光電產權、發電收入究竟如何分配？維修費用誰來負擔？問題將都由住戶承擔。

賴政府把光電從環境敏感的濕地、農地、山坡地，轉移到城市的屋頂，讓光電成為新屋家戶的標配，在描繪城市能源韌性的美好藍圖時，更不能忽略結構安全把關、產權分配，以及消防安全，否則政策美意將成城市災難。

經濟部 丹娜絲颱風 光電板 種電

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