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陽光行動／種電紅利 社區5棟大樓賣電年收逾80萬

聯合報／ 記者鄭朝陽趙容萱／專題報導
台北信義新城社區屋頂光電板專用電表，可顯示產生多少電。記者潘俊宏／攝影
台北信義新城社區屋頂光電板專用電表，可顯示產生多少電。記者潘俊宏／攝影

七年前，台北市大安區「信義新城」社區的五棟大樓屋頂全裝了光電板，每年八、九十萬元的電費收入，預計再過三年，一千三百多萬元的屋頂光電建置成本可全數回收，社區前主委陳有鵬在任時，還能每年發給每戶一萬元紅包。面對外界的種種質疑，他拍胸脯說，來社區看看就知道。

「沒有北部日照時數太短、不適合裝光電板這回事」，陳有鵬用社區發電實績反駁這項說法，他表示，新式光電板效能更好，同面積的光電板增加近五成發電量，已能克服日照時數比中南部少的問題。

信義新城樓高十五層，共一四四戶，是北市第一個社區大樓型的公民電廠，共安裝四五七片（約二百五十坪）共一四七ＫＷ的光電板，每年發十四至十五萬度電，與台電簽廿年躉購合約，每度電收購價七點○六八一元。

陳有鵬說，裝設光電板前，社區廿年來花了一千多萬元處理屋頂漏水，依舊難以治本。當時他剛退休，研究用光電板一次解決漏水、頂樓隔熱問題，更能賣電賺錢，為社區增加一筆長期穩定的收入。

一開始就有住戶反對，陳有鵬請管委會帶住戶參訪其他光電社區，回來在區分所有權人大會中分享，並邀廠商開說明會，逐漸化解誤解，取得設置屋頂光電共識。

光電場設備 每半年檢修

二○一九年屋頂光電場啟用後，社區收入每年約八、九十萬元；發了幾度電、賺了多少錢，手機上的App能隨時檢視。陳有鵬說，幾年下來，社區不只省下屋頂修漏的錢，連同光電收入和其他社區工程省下的費用，管委會每年還能發給住戶一萬元紅包。

陳有鵬說，光電板離地二點五公尺，彼此有透光縫隙，曬衣、曬被沒問題；光電板一年以高壓水槍用清水洗三次，周邊加設雨水集水管，收集的水還能灌溉社區庭院花圃；設備半年由廠商檢修維護一次，至今沒什麼問題。至於強風威脅，光電場除依法規施工，也採用高規格的梁柱及固定方式，並由結構技師簽證，已通過近幾年颱風考驗。

陳有鵬指出，新制要求新屋就要設光電板，最大好處是省成本，現在的房子動輒二、三十層樓，等大樓蓋好才裝光電板要出動大型吊車才能把材料吊上頂樓，每ＫＷ成本將多出至少三萬元。

台中陸府建設表示，推案樓高逾五十公尺，台中市府都要求導入光電系統，至今有三個社區有屋頂光電；通常安裝四至六片光電板，有的會加裝儲能設備，整套光電裝置約一、二百萬元，平均每月回饋四、五千元電費。

光電板 北市 種電

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