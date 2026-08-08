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115分發入學3.3萬考生填完志願 8月17日上午9時放榜

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
考分會表示，截至今（8）日下午登記截止，共3萬3071人完成志願序登記。115分發入學將於8月17日上午9時放榜。示意圖／AI生成
考分會表示，截至今（8）日下午登記截止，共3萬3071人完成志願序登記。115分發入學將於8月17日上午9時放榜。示意圖／AI生成

115分科測驗已於8月3日公告成績，考生可併同學測成績，參與今年最後一個升大學大型管道分發入學，每人可填最多100個志願。大學入學分發委員會今天表示，截至今天下午登記截止，共有3萬3071人完成登記。

根據考分會統計，今年分發入學管道有60校、1764個系組參與招生，核定名額2萬462名；先前各管道未招滿的回流名額計1萬2032名，最後實際招生總名額共3萬2494名，比去年少887名，創下歷年新低。

考分會今天表示，志願登記已於今天下午4時30分截止，現登記志願主機已在複查組監察下封存，將即刻開始進行志願分發的電腦及人工檢核作業。

考分會指出，申請分科測驗成績複查的考生，成績若有異動將由考分會通知辦理相關作業，進入改補分發程序。本學年度預定在8月17日上午9時，於考分會網站放榜，每個考生至多錄取1個校系，屆時也將提供各系組最低錄取成績、錄取人數等數據，並同步受理考生分發結果複查。

115分科 放榜 名額 填志願

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分科測驗成績8月3日公布 上午9時起開放網路查詢

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