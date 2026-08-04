116學測、分科簡章公告 攜帶AI眼鏡視同舞弊不計分 拒交出取消資格

大考中心今天公布116學年考試簡章，包含將於明年初登場的116大學學科能力測驗與明年中116分科測驗。有鑒於今年分科測驗查獲學生攜帶智慧型眼鏡應考，大考中心最新簡章增列，攜帶智慧眼鏡入座，無論是否使用，一律視同舞弊，該節不予計分；拒絕交出或拒絕配合查驗，取消考試資格；隨身攜帶手機則不再區分關機與不關機，一律加重扣分。

大考中心於116主要調整說明中表示，歷年考試皆禁止考生攜帶行動電話、電子穿戴式裝置入座，但因應科技快速發展，將採取更嚴格防弊措施。

本次增訂報名注意事項，考生報名時，即同意大考中心於各項考試中，為了防止電子舞弊，得視實際需要，運用電子及金屬探測相關設備或其他檢測方式，檢查考生是否攜帶違反試場規則物品，以維護考試公平。

大考中心也說，116升學加重違規罰則，其中智慧型眼鏡罰則最重。攜帶入座無論是否使用，一律視同舞弊，該節不予計分；若拒絕交出或拒絕配合查驗，取消考試資格。

另外，行動電話與智慧眼鏡以外電子穿戴式裝置同樣加重罰則。只要隨身攜帶或放置於抽屜、桌椅下、座位旁等，無論是否關機，英聽將扣3級分、學測3級分、分科測驗4級分。若拒絕交出、拒絕配合查驗，或有明確使用，該節不予計分；情節重大者，取消考試資格。

為維護試場秩序與考試公平，大考中心也說明，若考生攜帶、使用或出現可能影響試場秩序或考試公平性的物品或行為，監試或試務人員將進行即時必要處置，包括查驗、拍照、移置、保管等，以及運用電子及金屬探測相關設備或其他檢測方式檢查，考生應充分配合。拒絕配合者依相關規定提報，並得視情節該節不予計分或取消考試資格。

根據簡章內容，針對今年8月剛升上高三的學生，116升大學學測將於明年1月22日至1月24日舉行；分科測驗將於明年7月10日、7月11日舉行。