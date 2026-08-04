數甲五標創3年新低 數乙降幅居冠
一一五學年分科測驗成績昨日出爐，大考中心說明各科的頂標、前標、均標、後標、底標等五項成績標準，其中以數學表現變化最大。數甲難題多，五標全面下滑，創下近三年來新低，數乙雖難題減少，但易題減少更多，五標比去年少二至五級分，降幅居各科之冠。
大學入學考試中心副主任顏慶祥說，今年分科測驗共三萬九二一三人報考，較去年報名人數略增，應屆三萬二○六一人、非應屆七一五二人。今年各科選考人數百分比仍以數甲最高，其次為物理、化學、公民與社會，再其次為歷史、地理、數學乙，最低仍為生物考科。
大考中心表示，數甲五標均較前兩學年度低，其中頂標、前標分別降二、三級分；數乙五標降幅更大，各標較去年降二至五級分，為各科變動最大；化學五標與去年大致相近，頂標、均標維持五十級分及卅二級分。
物理頂標、前標較去年分別下降三級分及二級分，其餘持平；生物頂標五十四級分、前標四十九級分，皆創下近五年新高。歷史的頂標、前標與均標則較去年上升二至三級分；地理五標變動幅度不大，頂標下降一級分、均標上升一級分；公民與社會頂標、前標和均標與去年持平。
針對今年數學科表現變化最明顯，大考中心副主任黃璀娟說，今年數甲難題增加；數乙雖難題減少，但易題減少更多，由於數學科總題數不到廿題，每題約占六至八分，一題之差就可能落差好幾個級距，影響考生成績。大考中心主任張新仁則說，雖然數甲、數乙五標下降，但從頂標與底標的間隔觀察，仍具有一定的鑑別度。
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