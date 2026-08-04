普遍下修 分科成績出爐 估2類組降7級分

一一五學年度分科測驗成績出爐，專家分析，今年數甲和物理較難分數下降，三類組醫牙科系錄取門檻可能比去年下降五至六級分，二類組錄取門檻約下降七級分。補教業者指出，今年台大醫學系首度不採計英文，四科錄取門檻約落在二三一級分。

大學考試入學分發委員會統計，今年共有六十校一七六四個系組參與分發入學，提供三萬二四九四個招生名額，較去年減少八八七個，今年報名分科測驗的人數較去年略增加，錄取率推估會比去年百分之九十六點三四略低。

考分會表示，今年分發入學採計組合數與去年相同，共計一六一種採計組合。今年最低的登記標準落在「英文、數學甲、物理」，三科合計廿四級分，達到該標準的考生即可參加登記。

得勝者文教升學顧問陳佑榮表示，三類組醫學系主要採計的英文、數甲、物理、化學、生物五科，今年整體錄取門檻約可較去年下修七級分；若採計國文、英文、數甲、化學、生物五科，則約下修五級分。二類組理工科系採計英文、數甲、物理、化學四科或再加國文的五科組合，整體也約下降六至七級分，但頂尖科系受影響較小，約下降三級分。

一類組方面，若採計數乙，整體錄取門檻與去年相近；若採計數Ｂ，則約下降二至三級分。單科表現方面，今年數甲約下降兩級分、物理下降三級分、化學下降約兩級分，生物則略為提高約一級分；國文、英文整體變化不大，數Ｂ約下降四級分，歷史則提高約兩級分，地理及公民則大致持平。

熱門科系方面，陳佑榮表示，今年台大醫學系因不採計英文，錄取門檻約落在二三一級分左右，約為全國前五十名考生。其他醫學系方面，自費醫學系門檻約二六二級分左右，較去年的二六七級分下修約五級分。

二類組龍頭科系台大電機方面，去年錄取門檻為二二九級分，今年預估約二二七級分，約下降兩級分。至於一般理工科系，若以台大、成大及中字輩大學為例，多數科系錄取門檻約下降七級分。

一類組熱門科系方面，台大法律因採計數乙，預估錄取門檻與去年大致持平；政大法律、台北大學法律等採數Ｂ科系，則約下降二至三級分。台大財金去年錄取二五八級分，今年預估約二五五級分。

得勝者文教主任劉駿豪建議考生，選填志願時，「寧可多填，不要少填」，考生可大膽嘗試、廣泛填寫，但也要保留保底志願。