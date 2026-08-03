怕填錯志願後悔？人力銀行分科落點「結合起薪出路」 助考生穩穩保底

115學年度分科測驗於3日正式公布成績，隨即邁入最關鍵的志願選填階段。面對升學轉捩點，不少考生常陷入單純以分數湊志願的迷思。據104人力銀行最新網路調查顯示，使用過落點分析的受訪者中，近7成認為單靠計算分數效益有限，最終排序仍須回歸個人主觀考量。為此，104分科落點分析工具今年首創「個人化指標排序」機制，除了精準協助考生評估錄取概率，更整合職涯出路與畢業起薪等指標，並提供四種等級的錄取機率標註，助考生打造「安全保底」且符合未來發展的志願清單。

104人力銀行於2026年6月針對1,277位求職會員（含大學在學學生）進行《如果重來一次，你會怎麼填大學志願？》問卷調查。結果發現，回顧過往經驗，高達63.7%的受訪者坦言當年並未先深入探索個人興趣，61.6%覺得選擇受到家族或外界期待過多干預，58.7%缺乏對畢業出路的通盤考量，更有45.5%坦承過度依賴分數落點。

104人力銀行職涯永續長王榮春表示，雖然科系不必然完全綁定未來職涯，學生亦可透過跨域學習與實習拓寬道路，但學校提供的品牌信任度與資源支援，確實能為職涯起步提供實質挹注，這往往是考生在選填時最容易忽略的一環。

針對考生對落點分析工具的需求，調查指出有64%期望工具能進一步分析「興趣與適合校系」，51% 則期待能根據自己在意的就業與學習條件自動進行校系推薦。王榮春指出，過去課程特色、畢業流向、產學合作與業界評價等關鍵資訊分散各處，考生難以系統化比較。

因此，104分科落點分析今年深度整合《2026大學品牌力》評比指標，結合104資料庫中418萬筆求職者大數據、企業調查、國際大學評比（如 QS、THE）以及教育部公開資料，評比全國逾120所大專院校。考生只需收藏感興趣的校系，系統便能針對校友求職難易度、畢業起薪、國際化程度等條件進行比對，並可根據個人偏好重新自動排列順序，讓志願篩選更加貼近個人職涯藍圖。

為了幫助考生清楚掌握每個校系的錄取把握度，104分科落點分析將預估結果細分為四大等級：

安全保底： 預估錄取機率高於 80% 標準落點： 預估錄取機率介於 60% 至 79% 有點挑戰： 預估錄取機率介於 30% 至 59% 超級夢幻： 預估錄取機率低於 30%

考生可依據這套客觀機制，在夢幻、挑戰與保底校系之間建立最具防禦力且兼具理想的階梯式志願清單。

王榮春最後提醒，志願選填並沒有標準答案，分數與錄取機率僅是踏入大學的門檻，真正需要前瞻思考的是科系對應的未來職涯發展以及個人興趣所在。他鼓勵全台考生善用科技工具全盤評估，將「未來想成為什麼樣的人」納入核心決策，順利填寫出最適合自己的理想志願。