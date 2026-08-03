補教估分科測驗231級分可上台大醫 理工、醫學系降5至7級分

115學年度分科測驗成績今天出爐，補教業者分析，今年整體考題難度較去年提高，因此多數科系錄取級分對比去年可望下修，熱門校系台大醫學系今年不採國文，錄取門檻落在231級分、台大牙醫281級分，260級分以上有機會上公費醫牙，台大電機預估227級分、陽交大電機283級分，二類組科系大多可下修5至7級分，採數B的一類組科系約下降2至3級分，採數乙科系則與去年大致持平。

得勝者文教升學顧問陳佑榮表示，三類組醫學系主要採計的英文、數甲、物理、化學、生物五科，今年整體錄取門檻約可較去年下修7級分；若採計國文、英文、數甲、化學、生物五科，則約下修5級分。二類組理工科系採計英文、數甲、物理、化學四科或再加國文的五科組合，整體也約下降6至7級分，但頂尖科系受影響較小，約下降3級分。

一類組方面，若採計數乙，整體錄取門檻與去年相近；若採計數B，則約下降2至3級分。單科表現方面，今年數甲約下降2級分、物理下降2.5至3級分、化學下降約1.5級分，生物則略為提高約1級分；國文、英文整體變化不大，數B約下降4級分，歷史則提高約2級分，地理及公民則大致持平。

熱門科系方面，陳佑榮表示，今年台大醫學系因不採計國文，錄取門檻約落在231級分左右，約為全國前50名考生。其他醫學系方面，自費醫學系門檻約262級分左右，較去年的267級分下修5級分；公費醫學系則約260至262級分。醫學系門檻下降，主要受到數甲與物理難度提高影響。

二類組龍頭科系台大電機方面，去年錄取門檻為229級分，今年預估約227級分，約下降2級分。至於一般理工科系，若以台大、成大及中字輩大學為例，多數科系錄取門檻約下降6至7級分。

一類組熱門科系方面，台大法律因採計數乙，預估錄取門檻與去年大致持平；政大法律、台北大學法律等採數B科系，則約下降2至3級分。台大財金去年錄取258級分，今年預估約255級分。

志願策略選填方面，得勝者文教主任劉駿豪表示，根據近年統計，考生雖然可填100個志願，但實際平均只填約60個，最後錄取順位約落在第20個志願左右，因此建議考生「寧可多填，不要少填」。夢幻志願可向前延伸20至40個都沒有問題，不會影響後面較有把握的志願錄取機會；至於安全志願，則可選擇比自己換算後分數仍低20至30分的科系，增加錄取保障。

劉駿豪提醒，志願排序最重要的原則是「把最想念的排前面，而不是把最容易上的排前面」。若考生已找到自己有機會錄取的校系，也建議可將同校其他有興趣的科系一併納入志願，例如有意就讀台大管理學院，可將財金、經濟、工商管理等相關科系依喜好排序，而非只填單一科系，提高錄取理想校系的機會。

去年二類組錄取分數前十名科系中，有9個與電機、資工、電子等電資領域相關，唯一非電資科系為台大物理，劉駿豪觀察表示，這顯示AI、半導體產業熱潮持續推升相關科系熱度。去年包括台大物理、交大電子物理等科系錄取分數都明顯上升，也與輝達執行長黃仁勳公開鼓勵學生投入理學領域有關。

劉駿豪說，熱門科系受到產業趨勢、新聞事件及名人效應影響，錄取分數可能高於整體趨勢，因此建議考生大膽嘗試、廣泛填寫，但也要保留足夠保底志願，不宜所有志願都集中在同一熱門領域。

劉駿豪也建議，考生完成志願排序後，不妨放置3至4天，再重新檢視前幾個志願是否符合自己的真正興趣，若發現下一個志願其實更想念，就直接調整順序。填志願應以自己的興趣與未來規畫為主，不必過度受到外界對於「哪個科系有前途」的評論影響，才能完成一份真正屬於自己的志願表。