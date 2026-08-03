「選系不選校」後悔比重較低 比「選校不選系」平均收入高32%

分科測驗成績單即將寄送，同時自8月5日開始選填志願，預計在8月17日放榜，對於準大學新鮮人來說，到底是要「選系為主」，或者以「選校為主」？高達七成上班族當年選填大學志願時「選系不選校」；若與後來薪資水準比較，當時「選系不選校」目前平均月薪為45,406元；「選校不選系」為34,398元，前者比後者薪資多三成二。

根據yes123求職網調查顯示，有高達69.7%的上班族透露，回想當年在選填大學志願時，最主要考量為「選系不選校」；其餘30.3%才算是「選校不選系」。

後來的薪資水準甚至出現差異，以交叉分析觀察，假如當時是「選系不選校」的，目前平均月薪為45,406元；「選校不選系」的，則為34,398元：前者是後者的1.32倍，等於薪資能多三成二。

至於為何選擇讀這個科系，最主要的原因，又依序為：「考試分數落在這個科系」(36.3%)、「個人興趣考量」(35.3%)，以及「完全由父母或長輩決定」(16.1%)、「未來就業市場考量」(12.3%)。

不論主因為何，對於當年選填這個科系，目前有41.8%的人覺得「不後悔」；代表覺得「後悔」的，合計佔了58.2%：包含32.8%屬於「畢業求職後才後悔」；25.4%屬於「求學期間就後悔了」。

進一步以選系或選校進行交叉分析，yes123求職網還發現，若「選系不選校」的，合計後悔比例為51.2%：其中29.5%屬於「畢業求職後才後悔」；21.7%屬於「求學期間就後悔了」。這也代表當年「選系」為主的，現階段「不後悔」為48.8%。

但是相較之下，如果「選校不選系」的，後悔比重更高達74.3%：其中40.3%屬於「畢業求職後才後悔」；34%屬於「求學期間就後悔了」。這也代表當年「選校」為主的，現階段「不後悔」比率僅為25.7%。

觀察前述調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌認為，在選填大學志願時，若當時以「選系為主」的上班族，可能事先就對要主修的東西，比較有興趣、也試著去了解，對往後的職場方向比較清楚，難怪進入社會後，不僅後悔選填志願的比例較低，更因為求學期間提前作好準備，使得日後平均薪資，有機會能高出一些。

除了主修科系外，上班族回想在念書時期，還有哪些事情覺得很後悔沒去做？在可複選狀況下，主要包括：「沒有加強外語能力」(69.2%)、「沒有培養第二專長」(61.7%)、「沒有培養一技之長」(51.6%)，以及「沒有考證照」(47.9%)、「沒有念輔系或雙主修」(40.1%)。

不過有很多人希望學涯能「再來一次」，有高達六成七(67.3%)的上班族表示，如果重新選擇，「不會」選擇相同的科系：代表他(她)們想要「重填」大學志願。

對畢業後找到工作這件事情，有75.3%的人覺得，在校讀的「科系」幫助比較大；不過也有24.7%則認為，所讀的「學校」幫助會比較大。

同時對過去「學校所學」，有七成(70.1%)的人認為，對目前職場是「有幫助」；但是認為「沒幫助」的，仍然占了29.9%。

除了念書外，求學時期的哪些經驗，對目前職場幫助最大呢？本次調查顯示，在可複選狀況下，上班族大多數覺得：像是「打工經驗」(67.1%)、「實習經驗」(45.7%)，還有「社團經驗」(33.7%)，以上這三項最有助益。