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大學校系怎麼填？ 逾六成過度受家人社會期待影響

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

分科測驗成績3日公布，考生進入志願選填關鍵期。104人力銀行最新調查顯示，63.7%受訪者回顧當年選填志願時，坦言未先探索自身興趣，61.6%表示過度受到家人或社會期待影響，顯示考生在分數落點之外，也應將個人興趣與未來發展納入考量。

調查顯示，58.7%未仔細思考畢業出路；另有45.5%過度依賴分數落點，45.3%在不了解課程內容的情況下填寫志願。而從當年的選擇來看，59.9%受訪者以「選系」優先，40.1%以「選校」為主。

不過，進入職場後，有23.7%表示目前工作與大學科系幾乎無關，僅21%認為高度相關，顯示科系並不必然決定未來職業，但學校提供的資源與品牌仍可能影響求職。

調查指出，43.8%受訪者認為，學校名聲與排名在求職過程中帶來實質幫助，39.1%肯定多元課程與彈性修課機制，32.9%認為業界實習及企業合作機會有助益，另有20.9%認為學術研究資源及升學管道派上用場。

104人力銀行職涯永續長王榮春表示，科系不必然決定畢業後的工作方向，學生仍可透過實習、跨域修課及工作經驗，將所學延伸至不同領域；不過，學校的品牌信任度、企業合作及實習資源，仍可能影響後續求職，也是選填志願時容易被忽略的環節。

值得注意的是，考生對落點分析工具的需求已不只停留在錄取機率。調查顯示，64%希望工具協助分析興趣及適合校系，58%期待推薦原先未曾考慮的校系，另有51%希望比較相同科系在不同學校的差異，並依個人重視的就業與學習條件推薦校系。

王榮春提醒，志願選填沒有標準答案，錄取機率只是學涯起點，考生除了衡量分數，也應進一步思考科系對應的職涯發展，以及是否符合個人興趣，避免將落點分析變成唯一決策依據。

該調查為104人力銀行於2026年6月針對求職會員、包含大學在學學生進行網路調查，共回收1,277份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.74個百分點。

115分科

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