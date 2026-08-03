分科測驗地理、生物試題有瑕疵未送分 大考中心：不影響作答但致歉

115學年度分科測驗成績今日公布，公民與社會科第2題選項引發考生質疑，大考中心表示，經重新檢視並諮詢學科專家後，決定維持原公布答案。另外，今年地理、生物科各有1題試題出現瑕疵，因不影響作答及正確答案判定，決定不予送分。

針對今年分科測驗公民與社會科第2題引發不少考生質疑，大考中心副主任黃璀娟表示，該題以早期主流電影為情境，核心概念包含兩項，一是「在媒體呈現當中，女性成就被隱形、排除」，二是「女性被套用主流刻板印象」。因此，正確答案C選項「新聞報導經常將女性科學家研究成果歸功於其男性同事」，同時符合女性成果被隱形、排除及性別刻板印象兩項核心概念。

至於部分考生認為A選項「戲劇中女性常為依賴者角色」或D選項涉及男女分工也可作答，黃璀娟說，兩者僅反映傳統性別角色期待或角色分工，並未同時符合題幹所強調的兩項核心概念，因此不符題意。經過討論並再次請教學科專家後，決定維持原公布答案。

大考中心主任張新仁則說，這類試題試題主要在評量學生的高層次思辨能力，考生須分析題幹資訊後再推論最可能的答案，而非僅憑單一概念即可判斷。

此外，今年分科測驗地理、生物各有1題試題出現瑕疵，黃璀娟表示，地理題雖有圖表瑕疵，但仍可依圖分析趨勢；生物題則是兩個相同選項皆屬錯誤選項，不影響正確答案判斷，因此經學者專家、高中教師及大考中心討論後，決定不予送分；對於命題疏失則「深感抱歉」，表示未來將把這類錯誤納入命題與審題檢核項目，避免類似情況再次發生。