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分科成績公布！數甲五標3年新低 數乙少2至5級分降幅居冠

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分科測驗成績公布 數甲五標3年新低、數乙降幅居冠少2到5級分

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
115學年度分科測驗考科五標。圖／翻攝自大考中心
115學年度分科測驗考科五標。圖／翻攝自大考中心

大考中心今日舉行115學年分科測驗成績相關統計資料說明會，說明分科測驗各科成績人數百分比累計表，及各科的頂標、前標、均標、後標、底標等5項成績標準，其中以數學表現變化最為明顯，數甲五標全面下滑、數乙降幅更居各科之冠；大考中心表示，分科測驗每科題數較少，考生一題之差就可能影響級分分布，但從頂標與底標的間隔觀察，數學科仍具有良好的鑑別度。

大考中心副主任顏慶祥表示，今年分科測驗共有3萬9213人報考，較去年報名人數略增，應屆3萬2061人、非應屆7152人，非應屆考生人數、比例較去年減少。今年各科選考人數百分比而言，數甲最高，其次為化學、物理、公民與社會，再其次為歷史、地理、數學乙，最低者為生物考科。

大考中心副主任黃璀娟表示，數甲五標較前兩學年度低，頂標44級分、前標36級分、均標25級分、後標15級分、底標10級分，較114學年度分別下降2、3、2、1及1級分；數乙降幅更大，頂標50級分、前標41級分、均標25級分、後標13級分、底標8級分，較去年分別下降2、3、5、5及4級分，為各科變動最大。

黃璀娟指出，化學五標與去年相近，頂標50級分、前標43級分、均標32級分、後標23級分、底標17級分，頂標、均標持平，前標下降1級分，後標、底標則各上升2級分。物理頂標49級分、前標42級分、均標31級分、後標20級分、底標15級分，較去年頂標、前標分別下降3級分及2級分，其餘持平；生物則較去年提升，頂標54級分、前標49級分、均標38級分、後標27級分、底標21級分，頂標、前標、均標及後標分別上升1、2、3及2級分，底標持平。

黃璀娟說，歷史五標為頂標52級分、前標48級分、均標41級分、後標33級分、底標27級分，較去年頂標、前標、均標及後標分別上升2、3、3及1級分；地理五標為52、47、40、32、25級分，頂標、底標各下降1級分，均標、後標各上升1級分，前標持平；公民與社會五標為50、45、37、29、23級分，與去年大致相同，僅後標、底標各下降1級分。

針對今年數學科表現變化最為明顯，大考中心主任張新仁說明，數甲五標雖較去年下降1至2級分，但影響不大，從頂標與底標的間隔來看，仍可看出試題具有良好的鑑別度，且分科測驗每科題數比學測少，因此「牽一髮動全身」，考生只要多錯一題，就可能影響級分分布。她也表示，數乙雖然五標較去年下滑，但從頂標與底標的間隔觀察，其鑑別度仍略優於114學年度。

大考中心今日舉行115學年分科測驗成績相關統計資料說明會。記者柯美儀／攝影
大考中心今日舉行115學年分科測驗成績相關統計資料說明會。記者柯美儀／攝影

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115學年分科測驗報名人數共有3萬9213人，成績將於今（3）日上午9時公布，除了個人成績外，大考中心（https://www.ceec.edu.tw/）也會同步公布各科原得總分與級分對照表及五標，並寄發成績通知單。報名資料填有行動電話號碼的考生，也將收到大考中心發送的成績簡訊。

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