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分科測驗成績周一出爐！上午9時開放查成績 五標同步公布

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
115學年分科測驗成績於今日上午9時公布。 圖／AI生成
115學年分科測驗成績於今日上午9時公布。 圖／AI生成

115學年分科測驗報名人數共有3萬9213人，成績將於今（3）日上午9時公布，除了個人成績外，大考中心也會同步公布各科原得總分與級分對照表及五標，並寄發成績通知單。報名資料填有行動電話號碼的考生，也將收到大考中心發送的成績簡訊。

大考中心表示，8月3日上午9時將公布考生成績及各科原得總分與級分對照表，以及頂標、前標、均標、後標、底標等五項成績標準，並於統計資料說明會後公布各科級分人數百分比累計表等統計資料。

大考中心指出，8月3日也會同步寄發成績通知單，個別報名與集體報名考生均郵寄至通訊地址。成績通知單上，除了分科測驗各科60級分制成績外，也包含考生學測各考科換算為60級分制後的成績。

考生若對成績有疑義，可於8月3日上午9時至8月6日下午5時透過大考中心網站「考生專區」申請成績複查，須於期限內完成申請及繳費，逾期不受理；複查結果將於8月13日寄發，並於當日上午9時起提供網路查詢。

分科測驗 大考中心 115分科

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