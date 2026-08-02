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分科測驗成績8月3日公布 上午9時起開放網路查詢
115學年分科測驗成績將於8月3日公布，當天上午9時起開放網路查詢，報名資料有填寫行動電話號碼的考生，將收到大考中心發送簡訊通知成績。
大學入學考試中心發布新聞稿指出，115學年分科測驗考試成績將於8月3日上午9時起開放查詢，大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）會公布原得總分與級分對照表，以及「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」5項成績標準，還有各科級分人數百分比累計表。
分科測驗成績單將於8月3日寄發，個別報名與集體報名考生均郵寄至通訊地址，成績通知單上包含分科測驗（60級分制）各科成績，以及考生報考學測（15級分制）的所有考科以60級分制表示的成績。
大考中心提到，考生如欲申請成績複查，請於8月3日上午9時起至8月6日下午5時期間，至大考中心網站申請成績複查，並於期限內完成申請及繳費，逾期不受理；成績複查結果通知書將於8月13日寄發，並於當天上午9時起提供網路查詢。
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