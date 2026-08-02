分科測驗成績8月3日公布 上午9時起開放網路查詢

北市國中小免費營養午餐將於9月上路，但目前仍有152校未完成招標，恐致11萬餘名學童開學後沒有午餐可吃，民進黨台北市長參選人沈伯洋說，希望能盡快完成不要變成「周周有鮮奶但班班沒午餐」。教育局表示，往年營養午餐標作業皆有進度不一狀況，包含學校位處偏遠、特殊膳食需求等困難因素，預計21日前能完成全市招標。

2026-08-02 14:52