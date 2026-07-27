分科測驗違規61件比去年少 亂塗文字、偷拍考題多

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「分科測驗違規數61件，比去年少30件！」但大考中心27日於記者會指出，仍有考生在答題卷寫下「左青龍、右白虎」等文字，還有人畫表情符號、反覆書寫文字，均因與作答無關遭扣該節成績1級分；最嚴重案例則是考生用手機拍攝物理、化學共7張試題照片，決議取消考試資格。

亂寫答案也會扣分

大考中心27日公布「115學年分科測驗考生違規事宜」。今年違規事件61件，比去年的91件少30件。大考中心也公開部分違規內容，包括在答案卷寫下「左青龍、右白虎」、畫笑臉、天氣圖案，以及整頁反覆書寫「理由」等文字，皆因在作答區書寫與答案無關的文字或符號，依規定扣減該節成績1級分。

試場違規部分，今年共107件送交委員會審議，其中以未攜帶應試有效證件正本最多，共51件；另有1件考生意圖窺視他人答案，經制止後仍再犯，委員決議扣減該科全部成績；另外6件則是未經申請飲水、服用藥物或嚼食口香糖，依規定扣減該節成績1級分。

帶手機至少扣3級分

另外，有13件考生未達可離場時間便提前離座3名考生雖已將手機完全關機，但仍放在口袋、抽屜或座位旁，被扣該節成績3級分；另有多起手機未完全關機，在臨時置物區或考生身上發出聲響、震動或提示音，不論是考生主動交出或監試人員發現，均依規定扣減該節成績4級分。

有考生則被監試人員發現考生使用手機，考後查驗手機時，赫然發現相簿內共有7張試題照片，包括物理3張、化學4張，顯示該考生不只一科拍攝試題。委員參照過往案例後，認定違規情節重大，最後一致決議取消其考試資格。

【更多精采內容，詳見 】