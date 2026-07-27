分科測驗查獲AI眼鏡考生遭取消資格 大考中心116學年擬加重罰則

大考中心考試委員會今日舉行115學年分科測驗考生違規審議，針對考生配戴AI眼鏡應試，大考中心表示，該名考生經金屬探測器查獲後，仍一度要求取回眼鏡繼續應試，委員討論後認定情節重大，一致決議取消考試資格。因應智慧型穿戴裝置日益普及，大考中心也預告將修正116學年考試簡章，加重智慧型眼鏡違規罰則。

大考中心主任張新仁表示，監考人員在物理科考試時發現一考生配戴的黑框眼鏡鏡框較一般眼鏡厚，疑似為智慧型眼鏡，因此於第二節化學科考生入場時，利用金屬探測器檢查，確認眼鏡有金屬反應，隨即收取該物品。

張新仁說，事後檢查發現，該眼鏡左側鏡架設有電源開關及功能鍵，並以黑色膠帶包覆，右側鏡片則印有品牌名稱，開機後鏡架還會發熱，確認為智慧型眼鏡。考生起初否認配戴的是智慧型眼鏡，但經查驗後已確認屬智慧型裝置。

張新仁說，試務人員明確告知考生不得再配戴應試，否則恐因情節重大而遭取消考試資格。不過，該名考生仍於下午主動要求取回眼鏡，希望配戴參加下午考試，並表示願意接受違規扣分。試務人員再次告知，若繼續配戴應試，違規情節將更加嚴重，甚至可能取消考試資格，考生最後打消念頭。

委員提及，考生手機相簿中有一張化學科試題截圖，因此詢問是否與考生使用智慧型眼鏡有關，或涉及考試期間拍攝試題。經查發現，手機中的試題截圖是教育部公告試題後，考生從他人社群貼文截取，並非考試期間自行拍攝，也未發現任何考試中拍攝的照片或影像，因此無法認定與舞弊有關。

不過，委員認為，智慧型眼鏡本身就是禁止攜帶入試場的穿戴式裝置，只要配戴進入試場即屬違規，不論是否實際操作或開啟功能，都已構成違規事實。經委員討論後，一致同意取消該考生考試資格。

大考中心表示，面對越來越多的智慧型科技產品，防弊必須達到最高規格的「零容忍」標準，尤其智慧型眼鏡作弊功能愈來愈強大，有必要列為防弊的重中之重。因此，擬再調整116年考試簡章的違規處理辦法第8條，將智慧型眼鏡的處置，從其他電子穿戴式裝置中單獨列出，並加重罰則。