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分科測驗考生用手機翻拍試題本 遭取消考試資格
大考中心考試委員會今天審議分科測驗考生違規，有考生於考試中使用未關機的手機，經查驗發現手機裡有物理科和化學科的試題翻拍照片，依簡章規定，被取消考試資格。
大學入學考試中心考試委員會今天召開會議，審議115學年分科測驗考生違規事宜，經閱卷組提報違反答題卷作答規定的違規有61件，依簡章規定，於作答區書寫與答案無關的文字或符號，扣減該節成績1級分。
經考區提報違反試場規則的違規有111件，以未攜帶應試有效證件正本的違規51件最多，其次為涉及行動電話、不可攜帶入座之物品、攜帶入場物品發出聲響的相關違規共21件。
化學科考試時，有1名考生使用未關機的行動電話，經監試人員制止後交出行動電話，考試結束後，請考生解鎖行動電話並查看照片，發現有物理科和化學科的試題翻拍照片，大考中心考試委員會決議，依簡章規定，取消其考試資格。
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