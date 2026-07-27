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分科測驗207名考生未簽名、答案卷寫「左青龍、右白虎」 都扣1級分

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
考生在答案卷寫下「左青龍、右白虎」，狂寫「理由」，遭扣減該科一級分。記者柯美儀／攝影
考生在答案卷寫下「左青龍、右白虎」，狂寫「理由」，遭扣減該科一級分。記者柯美儀／攝影

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115學年分科測驗報名人數共有3萬9213人，大考中心考試委員會今日舉行115學年分科測驗考生違規審議，閱卷組提報違反答題卷作答規定共61件，較114年分科測驗總件數91件減少30件。有考生在答案卷寫下「左青龍、右白虎」，並狂寫「理由」，遭扣減該科一級分。

大考中心指出，經考區提報違反試場規則考生總計111件，較114學年的124件減少13件。其中，以未攜帶應試有效證件正本51件最多，較去年增加2件；涉及行動電話、不可攜帶入座物品及攜帶入場物品發出聲響等違規，共21件，較去年的43件減少22件。

閱卷組提報本次違反答題卷作答規定考生總計61件，皆屬「於作答區書寫與答案無關的文字或符號」，例如有考生在答案卷寫下「左青龍、右白虎」、繪製表情符號，甚至整頁重複書寫「理由」等與答案無關內容，依規定將扣減該考科一級分。此外，有高達207名考生未依規定在答案卷「確認後考生簽名欄」簽名，被扣一級分。

大考中心表示，因應考試延期，分科測驗成績公布日期為8月3日，並寄發成績單，個別報名與集體報名考生均郵寄發到考生的通訊地址。

115分科 分科測驗

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