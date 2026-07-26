分科測驗試題疏失 大考中心不送分

大考中心昨公告分科測驗各學科試題參考答案反映意見回覆，七個學科，總計收到一四九件來函，其中地理科、生物科部分試題題幹與選項證實是誤植，但大考中心表示，評估不影響正確答案與作答，因此不予送分。

生物科第廿四題論及某生進行親緣關係分析時，僅採樣了洞穴族群，但忘了把地表河流族群納入，要求考生從四個選項中判斷正確的所得結果。有考生反映，該題Ａ、Ｄ兩選項完全相同，疑似印刷錯誤，考試時花費不少時間反覆比對兩個選項，影響判斷也占用到解題時間。

大考中心則回覆，Ａ、Ｄ兩選項確實重複設計，但正確答案為Ｃ，因此不影響正解。但選項重複設計導致試題難度可能降低，對此深表遺憾，未來在試題核校上會更加注意。

另外，今年地理科第卅五題，提到為了解聚落的降水變化，學生取得雨量站的歷年觀測資料並繪製成折線圖，問四個選項中何者最可能是學生繪製的成果。也有考生指出，題目提到為折線圖，但四個選項實則為直方圖，與題目敘述不符，應該送分。

大考中心則回應，折線圖、直方圖的特性皆為呈現連續資料的變化趨勢。該題目四個選項雖為直方圖，但與折線圖呈現的連續資料變化趨勢相同，僅選項Ｄ符合題意要求考生選出「該聚落年降水變率增大」的變化趨勢特徵，評估不影響作答。