分科測驗生物試題選項重複 可能「變簡單」 大考中心：深表遺憾

115升大學分科測驗已於7月中旬落幕，大考中心昨天公告各學科試題參考答案反映意見回覆，今年總計於期限內7個學科收到149件來函。地理科、生物科部分試題題幹與選項誤植，但大考中心均評估不影響正確答案與作答。初步檢視，今年在意見反映後並無送分題。

大考中心於今年考試結束後，7月14、15日在網站公告試題與參考答案，並於昨日公告各界意見反映與回覆內容以及各考科選擇（填）題確定答案。

生物科第24題論及某生進行親緣關係分析時，僅採樣了洞穴族群，但忘了把地表河流族群納入，要求考生從4個選項中判斷正確的所得結果。今年有民眾反映，該提A、D兩選項完全相同，疑似印刷錯誤，考試時花費不少時間反覆比對兩個選項，占用到解題時間，建議大考中心評估並採取適當的處理方式。

大考中心則回覆，A、D兩選項確實「重複設計」，但正確答案為C，因此評估不影響正解。但選項重複設計導致試題難度可能降低，對此深表遺憾，未來在試題核銷上會更加注意。

另外，今年地理科第35題論及，為了解聚落的降水變化，學生取得雨量站的歷年觀測資料並繪製成「折線圖」，問4個選項中何者最可能是學生繪製的成果。也有民眾指出，題目提到為折線圖，但4個選項實則為「長條圖」，與題目敘述不符，認為實務上選項狀況都可能出現，應該送分。

大考中心則表示，「折線圖」是以折線起伏表示資料值變化趨勢；「直方圖」是以各個相連且數值連續的柱狀，呈現連續資料的分布情形，兩類統計圖的特性皆為呈現連續資料的變化趨勢。該題目4個選項雖為直方圖，非題幹所述的折線圖，但與折線圖所呈現的連續資料變化趨勢相同，僅選項D符合題意要求考生選出「該聚落年降水變率增大」的變化趨勢特徵，評估不影響考生作答。

但大考中心也表示，由於題幹將選項使用的直方圖誤植為折線圖，對此深表遺憾，未來在核銷試題時，會更加注意。