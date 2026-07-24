分科測驗數甲、物理有難度…考生對答案崩潰 憂失去「翻身機會」掙扎重考

115分科上周落幕，今年分科測驗數甲和物理都有難度，兩科的計算量都很大，有考生哀號數甲是近3年最難，教師則評價物理科是5年來最難，預估兩科的頂標級分都會下降。

一名學生在Dcard發文表示，學測放榜後自己就一直把分科當成最後翻身機會，然而考完對答案卻讓原PO越發崩潰，尤其是數甲和物理，「一看到答案就開始懷疑人生」。

原PO對照去年的最低錄取率，感覺填不上自己想要的校系，又不想要為了有學校，就隨便填自己沒興趣的系。雖然知道現在也無法改變什麼，但原PO總會忍不住回想，如果學測後不要堅持分科、直接重考，是不是有更多時間可以複習？也開始思考是不是現在就應該考慮重考，避免分科放榜後再次崩潰，卻也擔心決定重考後，未來會後悔浪費一年時間。

對於原PO的焦慮，網友們給予暖心鼓勵，認為只要有目標，重考其實沒這麼可怕，「我弟去年分科失利，找補習班重考，今年學測進步很多」、「只要你肯給自己機會，選擇適合自己的方法也不算浪費時間」、「如果真的沒有想讀的科系，我會傾向重考，不然四年讀得很痛苦也是折磨啊」。也有人建議可以先讓自己放鬆一下，等放榜再決定，現在成績還未正式出爐，不需自己嚇自己。

受到巴威颱風影響，今年分科延期，後續相關試務時程也有所異動，成績公布日期延至8月3日，8月5日至8日登記分發志願，8月17日放榜。