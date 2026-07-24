快訊

咖啡重度上癮網紅稱戒掉後「身體變超好」內科醫揭咖啡提神的假象

1970台日諜戰 我方滲透曝光 國防部始終未揪出潛伏日諜

MLB／又敲關鍵安！李灝宇連8場敲安、累積44安 雙破張育成林子偉紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

分科測驗數甲、物理有難度…考生對答案崩潰 憂失去「翻身機會」掙扎重考

聯合新聞網／ 綜合報導
考生示意圖。圖／AI生成
考生示意圖。圖／AI生成

【編輯推薦】

115分科上周落幕，今年分科測驗數甲和物理都有難度，兩科的計算量都很大，有考生哀號數甲是近3年最難，教師則評價物理科是5年來最難，預估兩科的頂標級分都會下降。

一名學生在Dcard發文表示，學測放榜後自己就一直把分科當成最後翻身機會，然而考完對答案卻讓原PO越發崩潰，尤其是數甲和物理，「一看到答案就開始懷疑人生」。

原PO對照去年的最低錄取率，感覺填不上自己想要的校系，又不想要為了有學校，就隨便填自己沒興趣的系。雖然知道現在也無法改變什麼，但原PO總會忍不住回想，如果學測後不要堅持分科、直接重考，是不是有更多時間可以複習？也開始思考是不是現在就應該考慮重考，避免分科放榜後再次崩潰，卻也擔心決定重考後，未來會後悔浪費一年時間。

對於原PO的焦慮，網友們給予暖心鼓勵，認為只要有目標，重考其實沒這麼可怕，「我弟去年分科失利，找補習班重考，今年學測進步很多」、「只要你肯給自己機會，選擇適合自己的方法也不算浪費時間」、「如果真的沒有想讀的科系，我會傾向重考，不然四年讀得很痛苦也是折磨啊」。也有人建議可以先讓自己放鬆一下，等放榜再決定，現在成績還未正式出爐，不需自己嚇自己。

受到巴威颱風影響，今年分科延期，後續相關試務時程也有所異動，成績公布日期延至8月3日，8月5日至8日登記分發志願，8月17日放榜。

115分科 重考 數甲 物理科 頂標 分科測驗 巴威颱風

延伸閱讀

整理包／115年升大學分科測驗 各科完整試題與答案

整理包／分科測驗延期 志願、放榜也異動…受颱風影響考生補助看這裡

115分科／熱門校系門檻 台大醫估230級分

讀到半夜沒進步…會考生「沒動力」求助 心理師：先累積做得到的感覺

相關新聞

有錢才能救？ 一紙判決衝擊文資制度

未來要通過文資審議，難度恐怕提高。最高行政法院去年八月撤銷政大化南新村的文資身分，理由包括審議前未評估未來管理維護的財務規畫。此一首納財務概念的全新判例，影響至少六起文資身分近來遭撤銷；台大也以財務為由，就溫州街日式宿舍歷史建築提行政訴願。相關案例正蔓延，從根本衝擊文資制度。

教團倡不分公私校 教師退撫提繳率統一15%

全國教師工會總聯合會說，勞工退休保障攸關全體受雇者基本權益，教育現場，更有超過十一萬名兼任教師、代理教師、教保員及教育支援人力適用勞退新制，呼籲朝野盡速完成勞退新制修法，提高雇主提繳率，並推動公私校教師退撫提繳率一致提高至百分之十五，讓不同身分的教育工作者都享有更完善退休保障。

分科測驗數甲、物理有難度…考生對答案崩潰 憂失去「翻身機會」掙扎重考

115分科上周落幕，今年分科測驗數甲和物理都有難度，兩科的計算量都很大，有考生哀號甲是近3年最難，教師則評價物理是5年來最難，預估兩科的頂標級分都會下降。

外籍生悲歌／越南博士生病逝 掀開外籍醫療網最大破口

一名越南博士生因惡性淋巴瘤病逝，想返鄉見父親最後一面成為遺憾。這起悲劇校方、社福團體、素食店老闆一路接力救援，卻意外揭開外籍生重大傷病的制度空窗。當健保與學生保險無法支應高額醫療費，大學究竟該負責到哪裡？台灣積極招收外籍生，但醫療安全網是否跟得上？聯合報深入追查多起案例，還原制度最脆弱的一環。

好讀周報／蜂蜜「結晶」非變質 農糧署：純蜜的最佳證明

蜂蜜出現乳白色或顆粒狀的結晶時，不少民眾以為蜂蜜壞掉了。農糧署表示，蜂蜜中的顆粒狀結晶是一種自然的物理現象，不是變質反而是純正蜂蜜的最佳證明，可利用40度至50度的溫水隔水加熱，即可恢復液態，千萬別誤以為壞掉而丟棄。

從文資判決看司法趨勢 行政權不濫權

政大化南新村文資身分判例重寫文資審議制，外界納悶，文資法施行四十餘年，為何法院突然重視起文資保存的財務規畫？律師黃旭田指出，早年民眾告贏政府機率很低，近年年輕法官所受教育是司法應控制行政權、重視人民權益，才有此變化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。